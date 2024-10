Sept ans & Neuf mois – Coline Veith – la chronique BD

Résumé : Sept ans, c’est le temps qu’il aura fallu pour qu’une grossesse démarre, Coline et Sam auront expérimenté mille et une méthodes, auront vécu milles et une émotions contradictoires, jusqu’au jour où ils entendent le cœur du fœtus battre… Ça y est, la grossesse est en route et le décompte des neuf mois se fait dans la joie, doutes et douleurs ! C’est tout ce parcours qui est courageusement raconté dans cet album !

Critique : Sept ans et neuf mois, deux périodes pour deux séquences de vie racontées dans cette bande dessinée divisée en deux parties.

La première commence par une scène de transe chamanique dans la campagne charentaise. Lecteurs et lectrices se demanderont peut-être dans quoi ils s’embarquent, mais ils comprendront vite. En effet, cette expérience n’est qu’une parmi toutes celles tentées par un couple qui cherche par tous les moyens à provoquer une grossesse. Cette quête part d’un constat médical, il n’y a pas d’infertilité, donc a priori, il est possible pour Sam et Coline, les deux protagonistes de l’histoire de pouvoir avoir un enfant. Certes, le parcours est compliqué par la découverte d’une endométriose, mais cela ne rend pas leur projet impossible. Alors pendant sept ans, ils vont rencontrer différents médecins et spécialistes, prendre rendez-vous avec des thérapeutes plus ou moins farfelus pour mettre toutes les chances de leur côté. Ils suivent les conseils de leurs proches, même s’ils sont parfois qu’à demi convaincus. Le temps passe est rien arrive et une certaine horloge hormonale vient ajouter une pression supplémentaire. Le couple vie entre tension, frustration, espoir et colère et puis parfois laisse tout en plan temporairement. La vie continue, les évolutions professionnelles, des déménagements et emménagement et puis les naissances autour d’eux qu’ils apprennent entre joie et tristesse… et un jour un embryon se niche dans l’utérus, est-il possible de savoir pourquoi ? Là n’est pas la question.

SeptAnsEtNeufMois_extrait-p-14 @ Coline Veith / Rouquemoute éditions

Une grossesse a démarré et ce sont 9 mois nouveaux qui s’ouvre dans leur. La deuxième partie de l’ouvrage débute : un nouveau parcours avec de nouvelle craintes, doutes et inconfort. L’autrice s’interroge : serais-je capable de lui donner la vie ? elle évoque les tracas et les ambivalences : un jour se sentant femme, mère, puissante et mystique et l’autre comme un papi au ventre rebondi et à l’énergie rabougrie, un jour heureuse et l’autre en colère.

Ce qui est plaisant aussi dans cet ouvrage c’est que c’est une histoire de couple. D’ailleurs, ils sont tous les deux sur la couverture. L’album est certes dessiné et racontée par Coline Veith, mais son compagnon Sam est toujours présent et prend d’ailleurs un moment le relais pour raconter un épisode de leur parcours.

SeptAnsEtNeufMois_4edecouv @ Coline Veith / Rouquemoute éditions

C’est la première incursion dans le monde de la bande dessinée pour Colin Veith qui est déjà une professionnelle de l’animation et c’est un premier album fort réussi. L’autrice fait passer beaucoup d’émotions et sentiments par des dessins qui parlent d’eux-mêmes. Les émotions sont extrêmement bien retranscrites , de la sidération à la colère, de la rage à la joie, de l’impatience à tristesse. Et puis, c’est un album plein d’humour : l’autrice se livre sans fard et n’hésite pas parfois à se moquer d’elle-même. Elle parvient à nous faire sourire à de nombreux passage. Cette autodérision volontaire reflète aussi une belle force de lucidité. Elle questionne les représentations de l’enfantement. Elle remet en cause ce qui est souvent perçu comme une condition naturelle de la femme, devenir mère, alors qu’il y a derrière chaque projet de grossesse, des parcours singuliers. Et celui-ci, en est un, particulier.

Graphiquement l’album est harmonieux. L’autrice choisit une tonalité de bleu et de gris, rehaussé par la présence du rouge qui incarne ce petit être tant attendu. À de rares moments seulement, la palette des couleurs s’élargit lorsqu’il s’agit d’évocation de situation rêvées et paisibles. La narration graphique est assez minimaliste. L’autrice parvient à faire passer par les mimiques, les attitudes de ses personnages toute la palette des sentiments qui traversent les personnages, c’est volontairement caricatural, exagéré, mais ce n’est jamais de trop, comme un clown qui passe du rire au larme, on suit les personnages dans tous leurs états.

Cette bande dessinée est le deuxième opus de la collection résilience inaugurée par les éditions Rouquemoute. Car oui, dans Sept ans et neuf mois, il est aussi question de résilience dans un chemin semé d’embuches. Coline Veith et Sam ont vécu des moments difficiles, des émotions dérangeantes, mais ils ont su les traverser, pour voir, un jour, arriver ce qu’ils attendaient et désiraient très fort. Un témoignage à découvrir.