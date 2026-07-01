Seule la vie - Adrian Goiginger - critique

Résumé : Barbara et Heli sont amoureux et heureux. Clowns professionnels, ils savent rire de tout et mènent une vie joyeuse avec leurs deux enfants. Quand un accident emporte Heli et les enfants, Barbara doit trouver un nouveau chemin. Portée par les souvenirs qu’elle chérit, elle prouve que l’amour ne meurt jamais et qu’il faut toujours oser embrasser la vie.

Critique : S’inspirant du livre autobiographique de Barbara Pachl-Eberhart Vier minus drei (quatre moins trois) Le réalisateur autrichien Adrian Goiginger s’empare sans tabou de l’inconcevable, quand une famille unie se retrouve brutalement amputée de trois de ses membres. Une tragédie qui peut laisser craindre le pire, pourtant évité grâce à un scénario qui choisit de ne s’attacher qu’à la reconstruction d’un avenir saccagé, à travers le parcours d’une femme qui, mue par une force étonnante, décide de prendre son destin à bras-le-corps.

Copyright Pyramide Films

Barbara et Heli se sont rencontrés au coin d’une rue par un heureux hasard et c’est un malheureux hasard au détour d’une route qui les séparera. La vie dans toute sa banalité et toute son horreur. Avec leurs deux enfants, Thimo et Fini, ils forment une famille joyeuse et unie, bercée au rythme des petits soucis du quotidien et des grands bonheurs partagés. Tous deux sont clowns. Lui crée des spectacles qu’il joue sur scène. Elle joue dans des hôpitaux auprès d’enfants malades. Un même métier pour deux structures différentes, ce qui ne manque pas de créer parfois quelques tensions dans l’organisation familiale. Aujourd’hui, Heli est chargé de récupérer les enfants après leurs activités avec ce van professionnel qui fait toujours la joie de sa progéniture, ravie de disposer d’objets ludiques. L’ambiance à bord est donc des plus festives, et rien ne laisse présager le drame qui se prépare.

La scène des proches et amis réunis à l’hôpital s’avère bien douloureuse mais pourtant essentielle pour la bonne compréhension de la suite, puisqu’elle signe la cassure brutale et définitive de la période précédemment décrite. Alors que Barbara s’accroche à l’infime espoir de la survie de l’un de ses enfants, le film marque avec une précision inouïe la bascule entre anéantissement et acceptation. Et c’est bien à travers cette subtilité à dépasser le deuil pour tenter de survivre qu’il trouve tout son intérêt.

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Désormais seule, Barbara que l’excellente Valérie Pachner, (vue dans Une vie cachée de Terrence Malik, Festival de Cannes 2019), habille de mille nuances, devient le pivot central de ce combat intérieur. Ce qui ne signifie nullement l’oubli des disparus. Bien au contraire, riche des moments qu’elle a passés avec eux, elle démontre que l’amour demeure au-delà de la mort. Contournant habilement l’écueil du drame absolu autant que celui de la mièvrerie, le film alterne réalité douloureuse et réminiscence du passé familial. Entre incompréhension des uns, soutien des autres, éclair de joie ou sensation d’abattement, aucune difficulté n’est occultée.

En toile de fond, la présence omniprésente du clown, personnage comique et poétique dont le rôle est de divertir mais aussi de révéler des vérités émotionnelles, apporte une dimension tragi-comique particulièrement efficace (la scène de l’enterrement étonnamment lumineuse en est le plus bel exemple) tout en servant de miroir à ce témoignage pudique et poignant.