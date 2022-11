Shin Hanga 1900-1960 - Chris Uhlenbeck, Jim Dwinger, Philo Ouweleen - critique du livre

Résumé : {Shin Hanga 1900-1960} nous plonge dans les estampes japonaises du vingtième siècle. A travers différents sujets, comme les paysages, les portraits de femmes et d’acteurs, nous suivons l’évolution de ces xylogravures. Très belles illustrations, textes d’explications clairs et concis, tout concourt au plaisir de découvrir ces instantanés d’un autre temps et leur histoire.

Critique : Un magnifique voyage au cœur de l’estampe japonaise. Cet art évoque les grands noms de l’époque Edo, comme Hokusai, Hiroshige ou encore Utamaro. On pensait que l’arrivée de l’ère Meiji, en 1868, avait tué ces créations et qu’elles étaient devenues un sujet historique plus que d’actualité.

Ce recueil nous démontre le contraire. Sous l’impulsion d’un éditeur, Watanabe Shozaburo, la production a repris vers 1906. Certes, les artistes ont souvent été moins prolixes que leurs prédécesseurs, mais la qualité est au rendez-vous. La collaboration étroite entre peintres, graveurs, imprimeurs et éditeurs a donné ces trésors que nous pouvons découvrir aujourd’hui, au fil des pages de ce recueil. Watanabe Shozaburo a été suivi par d’autres éditeurs et même des artistes qui ont auto-oublié leurs propres estampes.

Le tremblement de terre du Kanto de 1923, qui a détruit nombre de locaux et donc de bureaux d’édition, a provoqué la disparition d’énormément d’originaux.

Le livre sépare donc la production avant et après cette année funeste. A côté de cette scission temporelle, les estampes sont regroupées par thèmes : beautés féminines, acteurs de kabuki, paysages.



Copyright Editions Hazan 2022

On sent aussi une approche moderne dans la gestion des couleurs, les essais novateurs de représenter la neige, le tracé des visages. Impossible de confondre un portrait réalisé par Hokusai avec ceux de Yamamura Koka, par exemple. Ce sont deux styles différents, mais tout aussi intéressants. Le Shin Hanga ou Nouvelle estampe est un mouvement riche. Là où il nous fascine vraiment, c’est grâce aux environnements, car on retrouve ce calme des anciennes xylogravures, ces paysages de forêt, de villes, de montagnes, présentant soudain les traces de la modernité, un passant en manteau, un poteau télégraphique, ouvrant ainsi une porte au voyage, mêlant présent et passé d’une manière visuelle et discrète.



Copyright Editions Hazan 2022

D’ailleurs, il faut parler de la beauté des reproductions présentées tout au long de ce recueil, avec de nombreuses estampes, de différentes tailles. La composition est aérée, chaque œuvre comportant ses informations (auteur, imprimeur, éditeur etc., quand elles sont disponibles) et parfois, voire souvent, un texte de présentation. Autant de raisons de se perdre dans la contemplation du porche d’un temple ou dans le regard d’une jeune femme, absorbée par ses pensées.

Shin Hanga 1900-1960 est une très beau chemin pour entrer dans le monde de l’estampe nouvelle, le Shin Hanga, et découvrir ses grands artistes, comme Hasui, Koson ou encore Shinsui.