Critique

CINÉMA

Simone Barbès ou la vertu - Marie-Claude Treilhou - critique

Le 4 juillet 2026

Simone Barbès ou la vertu est un film qui mérite d’être découvert comme une œuvre vivante, drôle et formellement inventive, qui regarde les femmes et les hommes avec une lucidité et une tendresse mêlées qu’on rencontre rarement.

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© 1980 Diagonale / © 2018 La Traverse. Tous droits réservés.
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