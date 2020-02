Sortie DVD : Sorry We Missed You - le test et la critique

Résumé : Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…

Notre avis : Ken Loach est un acteur et réalisateur britannique, né le 17 juin 1936. Connu pour ses films "coups de poing" sur le plan sociétal, il est un critique lucide de notre époque, tout en ne négligeant pas d’autres périodes historiques. Sa filmographie est riche, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Il obtient la Palme d’or du Festival de Cannes en 2006 pour Le Vent se lève, puis une seconde en 2016 pour Moi, Daniel Blake. Il devient alors le huitième cinéaste à être doublement palmé comme, entre autres exemples, les frères Dardenne, ou encore Emir Kusturica. En 2019, son nouveau film Sorry We Missed You est en sélection officielle au Festival de Cannes, avec douze nominations. C’est au Festival de San Sebastian, qu’il obtient une récompense méritée, avec le Prix du public. Sorry We Missed You sort en DVD, le 26 février 2020.

Sorry We Missed You est le fruit d’une collaboration étroite et d’une complicité intellectuelle indéniables entre le réalisateur Ken Loach et le scénariste Paul Laverty. Ce dernier a effectué un travail documentaire, difficile et important, en aval de la réalisation de ce long-métrage, qui souligne l’âpre libéralisme économique, auquel est confrontée, pour ne pas dire soumise, une partie importante et fragilisée de la société britannique. Ricky et Abby voient leur rêve d’être un jour propriétaires devenir chimérique, tant pour eux, que pour leurs deux enfants, Seb et Liza Jane. Ils osent alors un pari fou : sacrifier l’automobile précieuse d’Abby pour que Ricky puisse acheter une camionnette, afin d’être chauffeur livreur indépendant. Mais cette liberté chèrement acquise va se révéler illusoire, car il faut toujours rendre des comptes.

Le véritable patron devient le client qui peut savoir, grâce aux outils numériques, où en est exactement la livraison de sa commande. On parle élégamment de "suivi" mais Ricky est pisté, comme pourrait l’être un animal traqué. De surcroît, il n’a pas de temps à perdre, pour s’assurer un salaire décent. Et la moindre tuile -par exemple un problème mécanique- entraîne des sanctions financières. Il n’y a aucune protection juridique saine dans un système pervers mais toléré : c’est de l’exploitation. Abby travaille pour une agence privée de soins à la personne : elle effectue beaucoup d’heures mais est également sous-payée. Nous parlons d’argent, mais il y a une vie de famille qui en pâtit également. Devons-nous, en consommateurs éclairés, nous égarer en cautionnant Amazon ou Uber, aux prix alléchants mais sans souci éthique ?