Sortir de l’ombre. Une histoire de sororité en prison – Muriel Douru – la chronique BD

Résumé : En suivant le parcours pénitentiaire de Jade, condamnée pour trafic de stupéfiants, le lecteur plonge dans l’univers de la prison. Dans ce lieu de privation de liberté, Jade apprend, jour après jour, mois après mois à reconstruire une vie digne. Cette bande dessinée témoigne qu’être privé de liberté, ne signifie pas être privé de créativité et d’humanité. Elle nous parle du collectif de femmes détenues Pluri’Elles dont l’objectif est de rendre plus supportable et plus digne la vie des femmes incarcérées.

Critique : Sortir de l’ombre est une histoire de sororité en prison. Ce titre résume bien le contenu de cette bande dessinée de fiction mais qui est largement documentée par des témoignages de détenues mais aussi de surveillantes de prison. Cet album nous fait entrer dans le milieu carcéral et son système. Il témoigne de ce qui s’y passe et, de ce point de vue, apporte de nombreuses informations aux lecteurs . Il permet de mieux appréhender les conditions de détention ainsi que l’organisation du quotidien en prison. Il est en ce sens très pédagogique et apporte une image plus réaliste de ce lieu très souvent fantasmé dans les imaginaires de chacun.

Extraits du livre "Sortir de l’ombre. une histoire de sororité en prison" (© La Boîte à Bulles)

Ce livre est aussi un témoignage fort de sororité. Entre détenues des liens se créent, soutien et solidarité sont présents mais cet album ne dissimule pas non plus les mesquineries et les coups bas qui peuvent exister entre femmes. Le rôle des surveillantes de prison est aussi mis en lumière, leurs questionnement professionnels sur leurs missions de « garde » et de « réinsertion » (p.62 ), dans un contexte souvent marqué par une manque de moyens publics et de surpopulation carcérale. La vie en prison ressemble à la vie hors de prison à l’image de cette réplique d’une surveillante lors d’un échange avec ses collègues à une pause-café : « Comme dans la vraie vie, y a des affinités avec certaines et pas avec d’autres » (p.64).

Tout cet ouvrage tourne autour du droit d’avoir des conditions de vie dignes en prison. Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, signant la préface de ce livre le rappelle : « La prison n’est pas qu’une petite société à l’écart, c’est la nôtre aussi ». La manière dont se vit la détention n’a pas seulement des répercussions sur ce qui vit à l’intérieur des murs de la prison, mais également à l’extérieur et le parcours de Jade, ses mots, son expérience en est un témoignage fort.

Le jugement a eu lieu. La condamnation est actée. Il n’y a plus à juger les femmes une fois qu’elles sont incarcérées. Elles ont le droit de vivre une vie décente et pour cela elles doivent avoir les mêmes droits que les hommes détenus, ce qui n’est pas toujours le cas, comme elles ont le droit d’avoir un accès au soin quand cela est nécessaire. En France, L’ONG Médecins du Monde s’est emparé de ce dernier sujet en allant à la rencontre de prisonniers et prisonnières. Dans la prison où Jade est incarcérée un collectif de femmes s’est formée : Pluri’Elles. Il s’agit d’un collectif de détenues qui ont au départ la volonté d’accueillir les nouvelles arrivantes, de les aider à passer ce cap souvent traumatisant de l’entrée en prison. Et puis, en travaillant en lien avec l’administration pénitentiaire ces femmes développent d’autres projets pour rendre la vie plus supportable en prison. La création de ce collectif - qui n’est pas un élément de fiction mais bien une réalité - témoigne qu’il est possible de penser des formes d’ autogestion en prison. Certes, elles sont contrôlées mais elles conduisent à plus d’autonomie. Cet album propose donc de découvrir l’origine de ce collectif et met en valeur les actions qu’il a entrepris.

Avec cet album, Muriel Douru permet de dissiper plusieurs des préjugés que l’on peut avoir quand on se trouve à l’extérieur de murs de la prison. Elle parvient à interroger le regard que nous, lecteur, portons sur la prison. La préface de Dominique Simonnot et un texte de l’ONG Médecins du monde situé à la fin de l’ouvrage, prolonge l’intention du récit : la prison fait partie de notre société et c’est aussi en portant attention à ce qui s’y passe que l’on pourra collectivement prendre soin du lien social qui est au cœur de tout projet de société.