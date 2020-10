Spirite . T1 . Tunguska – Mara, Suria Barbier, Carole Bride - chronique BD

Résumé : Spirite T1 Tunguska nous ramène au début du vingtième siècle, dans les terres reculées de Sibérie. Le professeur Voynich et des collègues spiritologues explorent la région de Tugunska après une incroyable catastrophe. Ils vont tomber sur un fantôme qui va les guider à une enfant coincée sous terre. Voynich sauve la petite fille. Vingt-trois ans plus tard, nous retrouvons le professeur en compagnie de son jeune assistant, Ian Davenport participant à une curieuse séance de spiritisme...

Spirite T1 Tunguska démarre par cette étrange catastrophe sibérienne qui va devenir le nœud de l’histoire. Dans ce monde créée par Mara, les fantômes existent et quelques scientifiques spécialisés, les spiritologues, tentent de les étudier comme une nouvelle branche du règne animal. Mais comme ces ectoplasmes ne se révèlent pas forcément à nos cinq sens, Voynich et Ian doivent construire des appareils spécifiques. L’existence des fantômes n’impliquent pas que tout le monde y croit, et bien sûr, il existe encore et toujours des charlatans de tout poil pour abuser de la crédulité des bonnes gens. Voilà pourquoi Ian et le professeur Voynich ne sont pas reconnus pour leur mission, enfin, celle qu’ils se sont données : rester à l’affût des phénomènes paranormaux et trouver comment identifier ces esprits et communiquer avec eux.

L’aventure va faire intervenir d’autres personnages comme la journaliste Nell Lovelace, sceptique quant à l’existence des fantômes. Ian et Nell vont devoir former un duo de choc pour comprendre pourquoi cet incident de Tunguska a des retombées mortelles plus d’une vingtaine d’années plus tard. La trame se dessine doucement et si on ne devine pas encore les tenants et les aboutissants, certains passages de l’histoire suivent le rail classique du film d’aventure. Mais le grand mérite de cette BD repose sur sa galerie de personnages secondaires, qui peuvent apparaître aussi attachants qu’énervants.

A l’image des flamboyants seconds rôles des films marquants, ils restent gravés dans nos mémoires dès la fin de ce premier tome. Par opposition avec le grand méchant qui, lui, demeure pour l’instant assez fidèle au schéma classique que l’on peut s’en faire. Mais trois tomes encore sont à venir avant que l’histoire ne se finisse, alors gageons que des surprises nous attendent pour la suite.

Mara, Suria Barbier, Carole Bride / Drakoo

Mara nous offre un dessin vivant et dynamique. Des personnages en pleine action, des visages expressifs, des cadrages mettant en avant leurs émotions, des compositions de planche variées et des couleurs mystérieuses, comme cette grand nuit tirant sur les verts dans le laboratoire du professeur Voynich. Épaulée par deux coloristes, Suria Barbier et Carole Bride, Mara nous offre un bel éventail d’ambiances permettant presque de caractériser chaque lieu important de l’histoire.

De plus, un cahier dessiné, qui prend la forme du carnet de notes de Ian Davenport, nous livre avec humour et talent des recherches graphiques sur les personnages, les appareils, annotés par le professeur Voynich. Une belle surprise pour conclure ce premier tome en attendant la suite des aventures de Ian et Nell.

Spirite T1 Tunguska est un début de série intéressant, avec des personnages hauts en couleurs, une ambiance finement travaillée et un récit qui, espérons-le, nous surprendra plus encore dans les tomes à venir.