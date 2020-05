Stop at nothing : The Lance Armstrong Story - Alex Holmes - critique

Résumé : Un athlète dupe le monde avec l’histoire de la miraculeuse guérison de son cancer, devient un héros sportif et un modèle d’espoir... jusqu’à ce que la vérite éclate.

Notre avis : Une scène suffira, mais les autres ont évidemment tout leur intérêt : en juillet 1999, sur les pentes de Sestrières, Lance Armstrong assomme le Tour de France, à tel point qu’un jeu de mots facile nous vient à la bouche. Stupéfiant. En effet, et on est comme Greg LeMond qui, voyant son compatriote rouler, n’y croit pas dès le départ. Encore moins à l’arrivée. Never. A vingt années de distance, on aurait presque envie d’éclater de rire, en regardant le placide coureur avaler la montagne, ce jour-là, tout en parlant dans l’oreillette à son directeur sportif. Pourquoi ne pas envoyer un texto, pendant qu’on y est ? Bref, cette mascarade, que des milliers de spectateurs avaient repérée, étant vaccinés, si on peut dire, par l’affaire Festina, n’est que la conséquence d’un long parcours, marqué par l’appât du gain et le désir d’être le meilleur, à n’importe quel prix.

Armstrong ou l’incarnation de l’hubris, portée à son plus haut degré de sophistication : le combat contre un cancer redoutable devient la caution d’une storytelling savamment orchestrée, une équipe de mercenaires -l’US Postal- devient la mafia d’un parrain, qui semble avoir tout le monde à sa main, avec la bénédiction du sinistre docteur Ferrari, monsieur EPO dans les années 90, l’homme qui a fait basculer "la petite reine" dans la troisième dimension du dopage, avec le silence coupable de l’Union Cycliste Internationale, avec les encouragements des médias, la plupart préférant croire à la belle trajectoire qu’envisager un système de tricherie machiavélique.

Le documentaire, plutôt bien construit, reprend le mal à la racine, avec les premiers succès du sportif : l’homme qui bat Miguel Indurain au Championnat du Monde 1993 est le même qui se fait dévorer par le prodige espagnol, quelques mois plus tard, au cours d’un contre-la-montre sur le Tour de France. Écœuré, Armstrong subodore que le multiple vainqueur de la Grande Boucle ne court pas dans la même catégorie. On a compris l’allusion et on présume que, désormais, le cycliste veut aussi en croquer. La terrible épreuve qu’il subit, avec son cancer des testicules, retarde l’échéance, mais le champion a tout le temps de méditer son retour et il va soigneusement organiser ce qui passera pour le plus grand comeback de l’histoire. Le film montre à quel point, outre ses qualités sportives, le faussaire démontre des talents de communicant, mais ne parvient pas à se départir d’une morgue indéniable. Elle suinte à chaque instant : quand Armstrong humilie publiquement un journaliste qui ose s’indigner de sa présence sur le Tour de France, quand il s’adresse, sardonique, à tous ceux qui n’ont pas cru en ses exploits, lors de sa dernière Grande Boucle gagnée, en 2005, quand il témoigne sous serment, répondant à des accusations graves proférées contre lui. On est littéralement stupéfait par son audace. Cet homme, qui ment avec un aplomb extraordinaire, beaucoup mieux que Richard Nixon lui-même, commente un des intervenants, s’est bâti sur une forteresse de dissimulations et gare à ceux qui osent la prendre d’assaut : un ancien coéquipier le paiera cher et finira par quitter l’équipe, LeMond lui-même perdra des millions de dollars, parce que son homologue américain a le bras long et un carnet d’adresses suffisamment bien fourni, pour retourner des investisseurs avec lequel l’ex-champion des années 80 collabore.

Des enquêteurs se font même menacer : on ne touche pas au mythe qui, bien évidemment, s’effondre façon Icare. L’erreur fatale d’Armstrong, c’est son ultime retour, peu de temps après l’éviction de Floyd Landis, l’ancien lieutenant de l’US Postal, rattrapé par des affaires de dopage. Un loser, quoi. Qui s’est fait prendre. Il n’y a pas de place pour lui auprès du septuple vainqueur, dans un nouveau partenariat. Armstrong a tort de le prendre de haut. Landis va tout balancer, révéler une triche organisée, à coups de transfusions sanguines, d’EPO, de testostérone et d’autres produits que LeMond, ironiquement, avouera ne même pas connaître. Ses témoignages accélèrent des procédures déjà bien engagées, que l’impavide coureur avait balayées avec mépris. Et pourtant, le livre LA Confidential, publié bien des années auparavant, avait déjà tout compris. Quand les célèbre aveux d’Armstrong adviennent dans le show d’Oprah Winfrey, on ne tombe pas de haut, mais on a quand même l’impression d’assister à un moment surréaliste.

Cinq ans après sa réalisation, le documentaire soulève des questions toujours aussi brûlantes, qui ne rassurent absolument pas : à l’époque de l’affaire Festina, le monde du sport avait juré que ce coup-ci, c’était l’ultime fois qu’on entendrait parler de dopage. Un an plus tard, Lance Armstrong arrivait sur les routes du Tour, chargé comme une mule. Et l’on ne peut pas dire que, ces dernières années, les soupçons de tricherie aient fondu comme neige au soleil, dès lors qu’il est question de cyclisme.