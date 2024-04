Sylvie Vartan - les chemins de sa vie - Frédéric Quinonero - critique du livre

Résumé : De sa Bulgarie natale sous le joug stalinien, à la France, terre d’accueil et de liberté, le parcours de Sylvie Vartan est empreint des lieux emblématiques qui ont façonné sa carrière. Dans cette biographie au long cours, l’écrivain Frédéric Quinonero reconstitue les chemins de sa vie dans un voyage de plus de soixante ans riche en événements et rencontres. De Loconville, le coin de campagne dans le Vexin où elle installa sa famille et où elle épousa Johnny Hallyday, à la Californie où elle a « planté sa vie » dans les années 70 pour protéger son fils David du tumulte journalistique. De New York, où elle s’initia à la danse avec les plus grands chorégraphes, à la scène où elle régna en reine bien avant Mylène Farmer. Sans oublier le Japon, où elle est une vraie star, l’Italie, où elle est « la Vartan(e) », l’Espagne, l’Amérique du Sud et tous les pays qu’elle a sillonnés au cours de ses soixante-trois années de carrière. Un voyage ponctué de témoignages inédits, avec « la plus belle pour aller danser », « courir, voler, aimer » !

Critique : En 1974, avec son titre Quand j’étais chanteur, Michel Delpech se projetait dans le futur et affirmait avoir fêté les adieux de Sylvie Vartan. C’était il y a cinquante ans et personne n’y croyait vraiment. Et pourtant, nous y voilà puisque la plus iconique des chanteuses yé-yé a annoncé mettre fin à sa carrière en janvier 2025 après trois représentations au Palais des Congrès de Paris. L’occasion aussi pour Frédéric Quinonero, auteur de nombreuses biographies consacrées à des artistes du cinéma ou de la chanson, de revenir sur les chemins quelquefois tortueux qui ont propulsé la petite exilée bulgare tout en haut de l’affiche. Sur elle, tout a été dit, écrit, amplifié, déformé.

Crédit photo : Claudine Levanneur

Avec la réserve et la discrétion qui le caractérisent, l’auteur ne se livre à aucune révélation scabreuse. En revanche, fidèle à son goût du détail, il offre un récit solide, émaillé de dates et d’une multitude de références piochées au détour d’interviews, d’anecdotes ou d’articles de journaux. Pour leur donner encore plus de consistance, il prend soin de les situer dans leur contexte historique, éclairant à travers la petite histoire de l’artiste, l’Histoire avec un grand H. Ainsi, de la description des horreurs endurées par les habitants de ces pays d’Europe de l’Est alors soumis au joug stalinien à la chute du mur de Berlin, de l’émerveillement face au Paris euphorique et lumineux des années 1950 à la rigueur d’une France gaulliste qui impose dans les lycées de jeunes filles le port d’une blouse et interdit le maquillage, le port de pantalons, de bas et de talons hauts, des scènes miteuses à la sonorisation défaillante aux tournées internationales où se dévoile la ferveur étonnante de ce peuple japonais habituellement si réservé pour celle qu’ils considèrent comme une déesse venue d’ailleurs, s’entremêlent les méandres d’une vie d’artiste qui ne fut pas toujours un long fleuve tranquille aux soubresauts sociologiques des sept dernières décennies.

Mais plus encore, sous la plume déliée de notre biographe se devine tout l’intérêt qu’il voue à son sujet. Fort d’arguments dont la pertinence, une fois encore, fait mouche, il démontre comment, celle qui, simplement dotée d’une voix imparfaite et d’une jolie frimousse ne se destinait pas à une carrière musicale, a su profiter, avec intelligence et pugnacité, d’épreuves formatrices pour se forger un nom dans cet univers impitoyable du show-business.

Crédit photo : Claudine Levanneur

Au fil des pages, on croise Johnny Hallyday, particulièrement présent, mais aussi les personnalités qui ont marqué les Trente Glorieuses : Gilbert Bécaud, Carlos, Claude François, Françoise Hardy, Mireille Darc, Jean-Jacques Debout et Chantal Goya, la reine d’Angleterre et le duc d’Édimbourg et tant d’autres. Dès lors que la chanteuse plante sa vie en Californie, les célébrités américaines viennent à notre rencontre : Tony Scotti bien sûr, producteur réputé qu’elle épouse en 1984, mais aussi John Travolta, Bette Midler, Ursula Andress ou Patricia Reagan.

Assurément, Les chemins de sa vie n’est pas un énième ouvrage consacré à la première épouse de Johnny Hallyday. Son écriture fluide, son regard tout à fait personnel posé sur les faits relatés en font un récit novateur propre à surprendre encore ceux qui pensaient tout connaître de notre yé-yé girl devenue show-woman confirmée, et à informer avec justesse ceux qui ne ne s’étaient pas encore aventurés sur les pas de celle qui affirme en chantant Ma vie, c’est moi qui l’ai choisie.