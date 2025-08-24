Tant qu’on a la santé - Pierre Étaix - critique

Le 24 août 2025
Ce film composé de quatre sketches donne un bel aperçu de l’univers particulier de Pierre Étaix : une poésie humoristique basée sur l’observation de petits événements.
- Réalisateur : Pierre Étaix
- Acteurs : Pierre Étaix, Annie Savarin, Denise Péronne, Simone Fonder , Sabine Sun , Véra Valmont , Françoise Occipinti
- Genre : Comédie
- Nationalité : Français
- Distributeur : Compagnie Française de Distribution Cinématographique (CFDC)
- Durée : 1h19mn
- Date de sortie : 25 août 1966
Résumé : En quatre sketches, Pierre Étaix décrit, avec décalage, autant de situations de la vie ordinaire.
Critique : Les films aussi humoristiques que poétiques de Pierre Étaix ont longtemps été invisibles pour de vulgaires raisons de droits d’auteur indépendantes de la volonté de l’artiste.
Avec la complicité renouvelée de Jean-Claude Carrière, le cinéaste nous invite à un voyage drôle et toujours bienveillant dans un monde qui n’appartient qu’à lui, et où les gestes, objets et sons prennent toute la place car la parole y est rare.
Pour le personnage qu’il interprète lui-même, on pense à Buster Keaton ; et pour son univers très observateur plein de petits détails de la vie, on se rapproche de celui d’un Jacques Tati.
Son film, qui peut passer de la couleur au noir et blanc, est composé de quatre sketches totalement indépendants, où l’auteur incarne quatre personnages différents, mais qui ont en commun une naïveté et une forme d’inadaptation sociale. Insomnie, le premier segment, traite d’un insomniaque qui essaie de s’endormir en lisant une histoire de vampires ! Le deuxième, Le cinématographe, montre un spectateur de cinéma qui va avoir bien du mal à trouver une place dans une salle bondée (un vrai régal de cinéphile !) Tant qu’on a la santé, le troisième, qui donne son titre à l’ensemble, présente un médecin et un pharmacien qui semblent plus malades que leurs patients. Quant au dernier Nous n’irons plus au bois, il décrit la journée d’un chasseur aussi malheureux que maladroit.
Ce cinéaste original, venu des arts du cirque, mérite vraiment d’être redécouvert après des années où les œuvres de sa trop courte filmographie furent bloquées à la diffusion. En effet, après plusieurs recours et de nombreux soutiens du monde artistique, elles ont été de nouveau disponibles à partir de 2010 (après une projection/hommage de plusieurs de ses films au festival Lumière de Lyon en 2009). Le cinéaste, qui a ainsi élargi son audience, a pu remonter sur les planches (sa première passion), et s’est vu remettre de nombreux prix et trophées dans le monde entier. Il est décédé en 2016 à 87 ans.
