Temples, pagodes et sanctuaires par les grands maîtres de l’estampe japonaise – Jocelyn Bouquillard - critique du livre

Résumé : L’ouvrage nous offre une série d’estampes s’étalant entre le dix-huitième et le vingtième siècle, réalisées par différents peintres. Elles sont consacrées à trois types de bâtiments : temples bouddhiques, sanctuaires shintoïstes et pagodes religieuses.

Critique : Les lieux de spiritualité constituent le thème de ce coffret. Trois espaces différents sont expliqués par Jocelyn Bouquillard dans le livret explicatif : les temples, les pagodes et les sanctuaires. L’ouvrage se fonde sur une sélection d’œuvres d’artistes anciens, comme Harunobu, qui était actif au dix-huitième siècle, d’autres de la période la plus connue de l’Ukyo-e, le dix-neuvième siècle, comme Hokusai et Hiroshige, et enfin les derniers, qui ont vécu au vingtième siècle, comme Kasui et Shotei. Les styles varient donc selon les époques. On notera surtout l’apparition des ombres pour les peintres des années 1900, ainsi qu’une manière particulière de marquer les reflets dans l’eau de pluie.

Les formats sont mélangés, portrait ou paysage, et l’on trouve des estampes complètes, tout comme des extraits de triptyques. Certaines sont annotées d’écrits qui ne sont pas traduits et resteront mystérieux pour tous ceux qui ne parlent pas le japonais.

Le choix des œuvres est bien pensé, on observe une belle alternance. D’une part, des vues de loin, faisant ressortir les architectures monumentales, avec la foule en petit sur les places ou dans les rues entourant le temple. D’autre part, des vues de plus près, mettant en avant les personnages, et le lieu sacré devient alors élément du décor. Il constitue un repère géographique permettant d’identifier le lieu représenté. Autre variation intéressante, la mise en avant au premier plan d’un objet rétrécissant l’espace et dévoilant le temple en fond ou à l’inverse, un pilier, une lanterne, un toit laissant deviner derrière le reste du paysage à l’arrière.

Le talent de tous ces peintres éclate à chaque page. Parfois, les couleurs sont un peu passées, comme atténuées, et il manque l’éclat que l’on retrouve dans d’autres coffrets de l’éditeur Hazan, comme Les trente-six vues du mont Fuji de Hokusai.

Le coffret, dans un format proche du livre de poche, nous donne une version réduite de ces œuvres, qui sont souvent deux à trois fois plus grandes que leurs représentations. C’est bien le seul regret que l’on peut avoir en feuilletant les pages de ce leporello.

Temples, pagodes et sanctuaires par les grands maîtres de l’estampe japonaise est une belle sélection d’estampes consacrées aux bâtiments spirituels et sacrés du Japon. Le livret explicatif nous donne quelques informations bien utiles pour mieux comprendre cette suite d’œuvres, mettant face-à-face des auteurs issus de trois siècles différents.