Mon Oracle . 44 cartes magiques pour illuminer mon quotidien - Margaux Mottin - critique

Résumé : Tirer les cartes, deviner sa journée ou son destin, pour y chercher l’inspiration et un brin de folie, voici le pari fait, loin de l’ésotérisme et des cartomanciennes, par Lulumineuse et Margaux Motin, prêtresses d’une nouvelle forme de magie du quotidien, entre optimisme, légèreté et humour, sans prise de tête.

Difficile de faire la critique d’une boîte en métal contenant quelques 46 cartes, qui, il faut bien le dire, ont en commun ce trait graphique propre à celle qui a fait la théorie de la contorsion. Moderne, joyeux, féminin, le choix esthétique est comme toujours à la hauteur, avec des héroïnes d’une carte qui ont pour elles le style, la flemme, des jambes immenses et des moues pimpantes. Oui, ces cartes ont d’abord une valeur graphique, car elles rappellent que Margaux Motin a un talent certain pour décrire la femme d’aujourd’hui, avec couleur et dérision.

Lulumineuse, Margaux Motin / Delcourt

Pour autant, les messages véhiculés par ces cartes de Lulumineuse ont leur originalité, et également leur pouvoir. Qu’il parle de ménage, de rupture, de motivation ou de patience, chacun a le petit texte satirique qui fait mouche, comme un papier tiré d’un biscuit asiatique qui vous filerait une belle pêche, en même temps qu’une blague Carambar améliorée. Une douceur en somme, facile à emporter et pour s’égayer, seule (ou seul d’ailleurs) mais surtout à plusieurs. Un moment de détente assuré donc, et à renouveler à l’occasion, sur le même principe qu’une bonne BD de Margaux Motin.

Lulumineuse, Margaux Motin / Delcourt

Drôle et positif, Mon Oracle est un jeu et non pas un album, mais son charme saura assurément vous faire passer un bon moment, et même pourquoi pas éclairer votre journée, et c’est bien là l’essentiel.