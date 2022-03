Terpsychore ou la légèreté de l’être -Roger Baillet - critique du livre

Résumé : Marie-Madeleine est une enfant abandonnée, retrouvée dans le bénitier d’une église en Syrie. A l’âge de dix-sept mois, elle est envoyée en France et immédiatement placée en famille d’accueil. Cette petite fille s’appelle dorénavant Alba. Une femme métamorphosée qui a choisi de raconter sa vie avec la certitude d’avoir enfin trouvé sa place.

Critique : Roger Baillet retrace le parcours poignant de cette jeune femme atypique, qui parle peu. Il y expose tout d’abord les difficultés qu’elle a rencontrées dès son plus jeune âge, dont certaines peuvent vraisemblablement expliquer bien des choses. Marie-Madeleine n’a effectivement jamais eu l’occasion de dire maman, les foyers d’accueil s’enchaînant sans qu’elle ne parvienne à en comprendre les raisons. On y parlait d’elle à la troisième personne, comme si elle n’était pas là. Quand aujourd’hui elle y fait référence, les mots sont durs.

L’auteur parvient brillamment à nous faire ressentir la tristesse et le désarroi de cette fillette pas comme les autres, silencieuse et rêveuse, qui aime s’échapper de son quotidien en regardant les papillons et les gouttes d’eau. Mais ce petit bout de femme est très loin d’être idiot. Elle apprend vite, bien plus vite que ses camarades. Elle est juste différente.

Intelligente et douée, mais n’ayant pu choisir les études qui lui correspondaient, sa métamorphose arrive enfin le jour où elle fait la rencontre de Rose, une collègue de travail un peu particulière croisée dans un centre de rééducation. Elle décide de suivre son exemple pour devenir à son tour… escort ! Une décision surprenante qui va à tout jamais changer sa vie. Elle a de l’argent et surtout elle est libre. C’est dans ce contexte qu’elle va rencontrer Jean-Paul, un professeur de philosophie surnommé Pygmalion, un homme très compréhensif qui accepte sans sourciller son activité professionnelle singulière. Leur amour est une entente parfaite. L’un et l’autre forment un couple heureux. Alba, que leurs amis surnomment désormais Galatée, a enfin trouvé son Pygmalion et réciproquement…

Avec Terpsychore, Roger Baillet, ancien professeur à l’université de Lyon, nous fait voyager dans l’univers incroyable d’Alba, dans la vie qu’elle s’est choisie, qu’elle s’est construite, malgré les embûches qu’elle a traversées. Ce roman sur la légèreté de l’être nous permet de danser avec l’héroïne et d’apprendre avec elle. Galatée, ou plutôt Terpsychore, cette muse de la danse que l’on reconnaît à sa couronne de guirlande, ne finira jamais d’inspirer Jean-Paul. Si la fin de l’ouvrage est à la hauteur de l’immense grain de folie d’Alba, elle aurait sans doute méritée d’être étirée avec quelques pages supplémentaires.