Terra Obscura – Alan Moore, Peter Hogan, Yanick Paquette – la chronique BD

Résumé : Terra Obscura est une planète jumelle de la Terre, qui se situe à l’autre bout de la Voie Lactée. Cette planète a été sauvée par Tom Strong, qui y a découvert son double, Ton Strange. Au sein de Terra Obscura vivent les héros du Clan légendaire des aventuriers de la science super-héroïque (C.L.A.S.H). Ces derniers ont du mal à s’adapter à un monde qui évolue sous l’effet de la technologie, sur une planète qui a pris l’habitude de se passer d’eux. La menace d’un black-out total de toute technologie, provoquée par une force inconnue, remet cependant ces héros en scène : Les Fighting Yanks, Miss Masque, Tom Strange, Le Scarabée et les autres renfilent leurs costumes pour combattre…

Critique :Spin-Off imaginé par Alan Moore et Peter Hogan, qui a ensuite réalisé seul le script, Terra Obscura s’intéresse aux héros de la planète jumelle de la Terre. Si elle est bien dérivée de l’univers de Ton Strong, cette histoire ne fait pas vraiment apparaître ce personnage de notre planète. On se familiarise en revanche avec son double de Terra Obscura, Tom Strange, rude et quasi-invincible gaillard. À se côtés officie toute une galerie de héros aux pouvoirs divers et parfois originaux, de l’Aimant qui attire les objets métalliques au Fantôme, qui vit dans une dimension astrale, en passant par Fighting Yanks, dont les pouvoir son transmis de génération en génération par un aïeul qui a combattu durant la guerre de Sécession. Cette galerie de personnages – a priori foutraque mais très bien campés – constitue le principal point fort de ce récit. On prend plaisir à suivre l’itinéraire de ces super-héros souvent faillibles.

Alan Moore, Peter Hogan, Yanick Paquette / Urban Comics pour la traduction française

L’album s’avère très classique dans sa construction avec l’enquête de l’Aimant, super-héros devenu privé qui cherche à comprendre la disparition de son compagnon Lance Lewis et comprend que celle-ci cache une menace planétaire. Le dessin de Yanick Paquette s’avère également sans surprise, avec un trait réaliste et des aplats de couleurs. Si Terra Obscura ne révolutionne pas le genre et ne constitue pas le meilleur récit scénarisé par Alan Moore, ce one shot reste un bon divertissement pour les amateurs de comics de super-héros, dont la lecture ne nécessite aucun pré-requis. Ce n’est déjà pas si mal.