The Earth Is Blue As an Orange - Iryna Tsilyk - critique

Résumé : Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit en Ukraine. Poussée par sa passion du cinéma, elle fait de leur maison un plateau de tournage secret, un terrain d’aventures cinématographiques surréalistes pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes. Un documentaire en immersion, qui témoigne du pouvoir guérisseur de l’art.

Critique : Ça pourrait être une famille comme une autre avec le départ de l’aînée à l’université, le quotidien dans la maison, les jeux des enfants. Sauf que nous sommes en Ukraine, en 2020, et que la guerre sonne déjà le glas à la frontière de la Russie. Les rationnements de nourriture sont mis en place par les autorités, les militaires surveillent le passage dans les rues, et le pire est annoncé à la radio. Mais il faut bien continuer à vivre, dans l’illusion d’un certain bonheur. Et c’est là que la magie du cinéma prend toute sa place. Anna transforme le domicile familial en un vaste studio de tournage où la musique s’invite aux côtés de la caméra.

Copyright Juste Doc

L’objectif n’est pas de montrer la guerre. Les combats sont suggérés par la présence furtive des soldats, les façades qui se détruisent et un quotidien difficile. The Earth Is Blue As an Orange s’attache à montrer la vie à travers le projet magnifique d’une réalisatrice de concevoir un film à partir du quotidien de sa famille. L’enjeu est de résister dans des rues quasi désertes, noircies par la neige qui étouffe de poussière. Noël, les anniversaires, les visites à la grand-mère s’écoulent lentement, alors que l’on sait grâce aux quelques témoignages qui ponctuent le film, que la guerre bat son plein. Parfois, la famille se cache dans la cave et l’on croit revivre un instant des images d’un temps ancien.

Copyright Juste Doc

Il y a dans ce documentaire un soin très important apporté à la photographie. Iryna Tsilyk filme les objets de très près, lesquels composent le quotidien de la famille. Souvent, la réalisatrice insère des images du paysage. La photographie est très belle, très digne, refusant absolument le misérabilisme. Derrière le projet de film dirigé par Anna, la famille raconte avec sobriété et douceur l’épouvante de la guerre. Le personnage d’Anna est lui aussi très beau. C’est une mère sensible, discrète, aimante, qui réussit à composer avec un quotidien rude et un réenchantement de l’existence grâce au cinéma.

Copyright Juste Doc

The Earth Is Blue As an Orange est une opportunité de revenir au cinéma pour découvrir un autre versant de la guerre, en dehors des images diffusées par les télévisions. Le film témoigne de la capacité de l’art à magnifier le quotidien et du pouvoir d’une mère à continuer son rêve d’amour. Elle résiste contre un départ car son but est de reconstruire la ville. Elle prend tous ces risques au nom de la dignité, de l’attachement à sa nation et sa famille, et du secret désir de créer un film.