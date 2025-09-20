The New West - Kate Beecroft - critique

Résumé : Tabatha (Tabatha Zimiga) dirige un ranch au cœur des Badlands. Criblée de dettes, elle continue néanmoins à accueillir des adolescents en difficulté.

© Festival de Deauville

Critique : La plantureuse Tabatha, tatouée, fumeuse avec une coupe de cheveux qui rappelle son animal favori, bataille pour maintenir son ranch debout. Veuve depuis peu, elle se refuse à monter ses bêtes en hommage à son mari, mort d’une mauvaise chute de cheval. Elle vit dans une caravane avec sa mère, ses enfants et son nouveau compagnon. Avec les jeunes qu’elles forment, dont sa propre fille, elle écume les concours, mais aussi les ventes où elle se dessaisit à contrecœur de quelques bêtes pour renflouer sa petite entreprise.

Approchée par un éleveur prêt à racheter son affaire, elle va s’interroger sur le devenir de son ranch, mais aussi sur son propre avenir et celui de sa famille.

Mi-fiction, mi-documentaire, ce film empreint de bienveillance a tendance à se perdre régulièrement dans des considérations poétiques illustrées par des plans de paysages accidentés des Badlands, qui tranchent avec l’aspect brut du récit. On ne doute pas de la sincérité du projet, dans lequel plusieurs protagonistes jouent leurs propres rôles à l’instar de Tabatha Zimiga, l’interprète principale, mais il reste une fâcheuse impression de déjà-vu sur une intrigue tout de même un peu mince.

Reste le côté documentaire pour admirer les scènes de chevauchées, de concours de rodéo et autres disciplines équestres, ou encore les ventes de bêtes animées par un speaker qui débite les sommes engagées à une vitesse stupéfiante.