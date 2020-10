The New-York School Show - Les photographes de l’école de New York 1935-1965 Howard Greenberg Gilles Mora - critique

0 personne

Résumé : {Catalogue officiel de l’exposition The New York School Show /Les photographes de l’Ecole de New York 1935-1965 au Pavillon populaire Espace Photographique de la ville de Montpellier du 7 octobre 2020 au 10 janvier 2021. Au début des années 1990, l’historienne américaine de la photographie Jane Livingston a tenté de rassembler, sous le terme d’"Ecole photographique de New York", un certain nombre des acteurs de la révolution photographique ayant agité les rues de la mégapole entre 1935 et 1965. Liberté expressive et formelle sans précédent, engagement social et parfois politique assumé, volonté de se lier aux formes picturales et poétiques nouvelles, connaissance approfondie de l’histoire de leur medium et, surtout, ambition d’un langage d’auteur : autant de traits communs assignables à cette génération, dont les fondements sont à trouver dans les oeuvres inaugurales de Walker Evans ou de Henri Cartier-Bresson. Cet ouvrage pousse plus avant la réflexion engagée par Jane Livingston, en réunissant un ensemble de vingt-deux photographes et en présentant leurs oeuvres les plus représentatives de cette "Ecole de New York", de Lisette Model et Sid Grossman à Ted Croner ou Helen Levitt, en passant par Diane Arbus, Robert Frank, Saul Leiter, William Klein, Bruce Dadvison, et bien d’autres, souvent méconnus... Avec, pour dénominateur commun, leur fascination pour la vitalité débordante générée par "la Grosse Pomme", cette ville à la géogrgraphie mythique qui, selon la légende, "ne dort jamais". }

Critique : New York est bien plus qu’une suite de buildings gigantesques, elle est davantage qu’une proue de l’Amérique ornée par la statue de la Liberté, elle est plus que l’héritage vivifiant de l’envie de réussite des premier pionniers, elle est avant tout un lieu de vie qui façonne différemment les êtres. Elle est avant tout ceux qui la composent, pris dans cette histoire moderne en avance sur l’Europe. L’exposition et le catalogue ne s’ouvrent pas sur des clichés clichés montrant ses constructions mondialement célèbres, des rues en canyon où volent les confettis de la Saint Patrick, mais sur des photos de personnes. Ce parti intimiste surprend par ses cadrages serrés sur des visages expressifs, des angles de vues en biais d’avenue, qui ne témoignent pas du gigantisme de leur longueur, mais recentrent en séquences des enfants qui jouent au ballon, un homme qui traverse sous la pluie, un couple qui s’embrasse. Une photographie rarement esthétisante, mais proche de celle du reportage, on dirait aujourd’hui de sociologie, pour dire le goût des autres, des êtres. Copyright Hazan Inspiré par Cartier-Bresson, on peut dire que cette mouvance n’a jamais cessé et a de nouveau droit de cité dans les réseaux branchés de la photographie contemporaine. Nombreux sont les artistes présentés ici qui sont décédés il y a une dizaine d’années. Ils nous lèguent un esprit ressemblant au nôtre, une manière de s’intéresser au sujet, sans être débordé par les effets et moyens. Les influences réciproques entre la France et New York sont aisément appréciables dans cette narration. Copyright Hazan En utilisant un cliché noir et blanc d’un cab en mouvement, surmonté d’une typographie jaune du titre de l’exposition, la couverture ne renonce pas à une certaine facilité, se servant d’une imagerie commune des célèbres taxis new-yorkais. Cela ne reflète pas la nature de l’ouvrage, même si le réflexe se comprend sur le plan commercial. Cette manière aguicheuse, à l’américaine, n’est que de surface, tout comme la quatrième de couverture montrant des néons. Une accroche de façade, invitant à entrer dans cet ouvrage intéressant, parce que différent.

A voir et à lire ! Copyright Hazan

Prix : 24,95 €

Collection : Catalogues d’exposition

Date de parution : 30/09/2020

Format :272 x 241 mm

144 pages

