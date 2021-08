Bangalore - Simon Lamouret - la chronique BD

Résumé : Installé dans la méconnue Bangalore, le dessinateur Simon Lamouret aime croquer le quotidien, la rue et la vie de cette jungle urbaine, pour en faire ressortir non pas la beauté, mais bien sa réalité, à travers des pages de plan larges ou des strips souvent drôles

L’Inde a indéniablement un côté fascinant, quasi envoûtant, pour celles et ceux qui n’y ont jamais mis les pieds. Pour les autres, le mot bidonville prend un autre sens, et la rue a bien souvent une connotation négative... Encore que, cette connotation peut varier, évoluer, surtout si l’on s’attache à la vie qui découle de ces pavés foulés par des milliers d’anonymes, des policiers aux vendeurs de thé, des ouvriers aux trans diseuses de bonne aventures... L’auteur propose un regard, le sien, pour donner à voir ce qui se passe partout, ce qui s’entend à chaque coin de rue du monde, mais surtout à Bangalore. Sans entrer dans les richesses et "must see" de cette ville, c’est plutôt une blanchisserie pauvre ou un trajet de roue à remplacer dans les réparateurs du quartier qui semblent l’intéresser. Se mettant quelque fois en scène, l’auteur permet de donner bien souvent une teinte d’humour à ses belles pages.

Michel Polnarref chantait "la rue", Simon Latouret la dessine, sans se censurer ou se restreindre à un format. Après le récit original de l’Alcazar, c’est un pan entier de Bangalore qui se raconte, et prend vie. Les doubles pages sont splendides, sans couleurs effarantes, mais avec des visages, des tuniques et des véhicules réels, souvent cabossés ou imparfaits. Les strips sans dialogue témoignent d’un génie à la Eisner ou Sempé, rappelant que la ville reste un terrain de jeu illimité pour les dessinateurs qui savent l’appréhender. On sent un attachement viscéral à ce capharnaüm permanent, ou à ces cacophonies qui n’ont pas besoin de mots, et c’est là aussi la marque des plus grands.

Album grand par la taille et par la posture, Bangalore parvient à restituer toute la beauté du caniveau et l’ironie d’une vie de rue, ne s’arrêtant pas à un jugement, seulement à l’instant.