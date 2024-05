The Riddler. Année un – Paul Dano, Stevan Subic – la chronique BD

Résumé : Edward Nashton est un petit comptable assez effacé qui se fait exploiter au quotidien par sa hiérarchie, sans obtenir de reconnaissance, ce qui provoque chez ce jeune homme fragile un fort ressentiment. Nashton a une obsession pour les chiffres, qu’il manie avec brio, et pour les énigmes, qu’il partage sur internet. Son appétence pour le mystère le conduit à découvrir les manipulations d’une entreprise du crime qui détourne le fond de relance Wayne. Fasciné par le modèle de Batman, Nashton décide dès lors de mener l’enquête…

Critique : Publiée au sein du prestigieux Black Label de DC Comics, The Riddler complète, dans un esprit crossmedia, le film de Matt Reeves en plaçant la focale sur Edward Nashton, le principal antagoniste de Bruce Wayne dans The Batman. C’est pour cela que nous retrouvons la signature de Paul Dano, acteur star d’Hollywood qui Nashton le personnage dans le film. Loin d’être un produit dérivé sans saveur, The Riddler est un thriller psychologique convaincant qui revient sur la genèse de l’anti-héros Nashton, de son enfance dans un orphelinat jusqu’à la frustration qu’il éprouve face à sa situation. Le lecteur est plongé dans les pensées de Nashton, personnage complexe et émotionnellement fragile qui bascule progressivement dans le crime. Le récit évite intelligemment le manichéisme : on est d’abord pris de pitié pour ce jeune homme victime de la gangrène qui touche Gotham, avant de saisir que ses obsessions s’avère, à leur tour, malsaines puisque in fine Nashton ne cherche pas à combattre le crime, mais à provoquer le chaos.

© Paul Dano, Stevan Subic / Urban pour l’édition française

Stevan Subic propose un découpage ciselé avec beaucoup de petites cases et utilise toute sa palette de couleurs sombres, du gris au noir d’encre parfois rehaussé de rouge et de vert. Surtout, il insère dans le récit des écrits et documents produits par Nashton, qui recopie ses mantras (« J’ai de la valeur »), accumule des informations et couche ses pensées sur papier. Cet aspect, que l’on retrouve dans d’autres récits de l’univers de Batman, s’avère particulièrement réussi, tant il colle bien à la personnalité tourmentée de Nashton.

Pensé comme une forme de prequel au film, The Riddler est une exploration fouillée de la personnalité de l’un des adversaires emblématique de Batman. Au-delà de son lien avec The Batman, le récit apporte une vraie plus-value à l’univers de Gotham.