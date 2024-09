The Unexpected Goddess T.2 – Tsukasa Arima, Hana Amasaki, Yuu - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième volume débute avec Kyte et Kirick, les deux protecteurs d’une des futures élues appelées à hériter des pouvoirs de la déesse Lilianna afin d’aider le monde. Ils retrouvent Yulith, qui s’est habillée pour sa rencontre avec les quatre autres appelées. La tension règne, car parmi les cinq élues, seules quatre auront les faveurs de la déesse. Et Yulith ne semble pas la mieux placée par ses origines sociales pauvres...

Critique : Ce deuxième tome fait avancer l’intrigue et met en scène de nouveaux personnages, les quatre rivales de Yulith, toutes issues du monde des « sanctifiés » et qui n’auront, a priori, que mépris pour la jeune femme venu de chez les « réprouvés ». Yulith a déjà montré son fort caractère mais est-ce la meilleure arme parmi la noblesse de ce monde ?

En tout cas, elle peut toujours compter sur ses deux protecteurs, Kyte et Kirick, qui, contre toute attente, ont sympathisé avec Yulith. Si on ne doute pas des intentions de Kyte, accomplir sa mission au péril de sa vie, on se demande quel jeu joue Kirick qui semble préparer quelque chose dans le dos de tout le monde. Mais les événements ne nous laisseront pas le temps d’y réfléchir, car attaque surprise, manipulation politique et choc social sont au programme de ce deuxième tome qui sait, malgré tout, garder une belle place à l’humour avec la relation entre le trio de protagonistes.

Cette série conserve toujours son intérêt, d’autant qu’on ne sait pas encore quel va être le choix final de la déesse. Notons que ce deuxième tome se finit avec une petite nouvelle écrite de quelques pages, un moment de l’histoire racontée du point de vue d’un des personnages secondaires, Marée, la jeune dame de compagnie de Yulith.



Au dessin, le style est conservé. Graphisme noir et blanc avec de belles pages couleurs pour démarrer, utilisation des trames de gris, personnages stylisés manga et composition classique du genre.

L’utilisation des chibi et des petits rajouts de dialogues dans une police plus manuscrite pour l’humour fonctionne très bien. Les décors et les tenues hyper réalistes ajoutent à la véracité de ce monde. Le manga et annoncé comme un seinen, mais on est à la limite du shojo, la romance n’étant pas le fond de l’histoire, mais semble bien présente et se développer, elle aussi, tout doucement. Le récit montre surtout le choc des classes sociales, avec Yulith, une pauvre, projetée dans un monde aristocrate. Le personnage de Kyte, qui doit son rang à ses compétences et ses talents de combattant et non à son sang, le montre aussi. L’humanisme qu’apporte Yulith et Kyte font partie des points forts de ce récit. Que nous réserve la suite de l’histoire ? Sans doute d’autres épreuves, et on l’attend avec impatience.



The Unexpected Goddess T.2 nous maintient dans l’intrigue avec un récit entraînant et un trio de héros fort sympathiques que l’on prend plaisir à suivre.