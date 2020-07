Titeuf, le film - la critique

Critique : On ne présente plus Zep et son Titeuf qui est devenu, en quelques années, l’emblème burlesque et populaire d’une jeunesse ironiquement déconcertée face au monde des adultes et à la sexualité qui la titille. Fidèle à l’esprit de la bande-dessinée, le film part d’un double argument qui permet à la fois d’évoquer les problèmes de la vie conjugale (divorce des parents) et de laisser place à l’atmosphère "cour de récré", avec son lot de marivaudages grotesques et de gags coquins en tous genres, heureusement servis par un rythme efficace, qui ne laisse à aucun moment l’ennui s’installer. La vraie réussite du film tient sans conteste à son réalisme : les milieux sociaux, les situations de la vie quotidienne (l’école notamment), les interrogations des uns et des autres, sont évoqués avec une grande justesse.

De ce fait, le film parlera aux adultes comme aux plus jeunes. Zep a le souci de ne pas négliger les sentiments de ses personnages, ce qui donne lieu à des séquences assez émouvantes, comme lorsque les parents se séparent parce qu’ils ont "besoin de réfléchir" (ils n’osent pas prononcer le terme de "séparation"). Leur maladresse et les situations comiques qui s’ensuivent - rencontre avec une belle-mère peu sympathique, visites aux grands-parents - évoquent de façon convaincante et sans complaisance le thème du divorce..

Il faut rendre justice à l’humour de certaines séquences. Zep aime jouer sur les mots et sur l’impossibilité, pour Titeuf, de s’emparer du langage des adultes et d’accéder à leur monde. Ses différents camarades - le naïf Manu, Jean-Claude qui postillonn - offrent un contrepoint grotesque à cet univers inaccessible, dont ils ne comprennent pas les codes. Le décalage crée parfois un humour savant qui parvient à faire oublier les faiblesses de l’intrigue. Pour l’instant, on rit encore.

Mais plus discutable est la tendance du film à user d’un humour "pipi-caca" franchement répétitif (crottes de Mammouth, crottes de chien, Titeuf aux toilettes, etc.) Les séquences de déjection, de vomissement, de postillons sont ainsi enchaînées d’une façon très mécanique, si bien qu’elles finissent par perdre leur potentiel comique. Le grotesque n’est pas toujours le fort de Zep, d’autant que le film dérive parfois (quoique dans la distance et la légèreté) vers un machisme un peu irritant, qui oppose la brutalité des "mecs" à la fausse pudeur des jeunes filles. Ces maladresses, associées à quelques fautes de goût - séquence avec Johnny Hallyday - nous font regretter que Titeuf ne verse pas davantage dans la satire du monde moderne, au lieu de se complaire dans un humour salace.

Heureusement, le casting des voix est impeccable (surtout Rochefort en grand-père cynique) et le rythme de l’ensemble font de Titeuf un long-métrage pas désagréable, qui gagnerait juste à moins trahir ses intentions commerciales.