The Unexpected Goddess T.1 – Tsukasa Arima, Hana Amasaki, Yuu - la chronique BD

Résumé : Ce premier volume débute avec la légende de la déesse Liliana, qui donne à chacune de ses quatre filles un pouvoir, afin d’aider le monde à aller mieux. Liliana est la déesse du pays d’Arialantë, où vivent dans la paix les sanctifiés. Mais à côté, et composant quatre-vingt-dix pour cent de la population, il y a les réprouvés qui survivent dans la misère. Yule est un de ces réprouvés, il travaille dur pour que sa mère et lui s’en sortent. Ils ne croient pas aux bobards autour de la déesse. Mais un jour, deux sanctifiés débarquent dans son village et cherchent… sa sœur !

Critique : Yule est un dur à cuire, un jeune garçon qui est prêt à entourlouper deux sanctifiés de la haute ville si ça lui rapporte un peu d’argent. Mais ces deux proies vont s’avérer plus coriaces que prévu. Et le secret de Yule ne fait pas long feu devant les deux « gardes-cristal » venus emmener sa sœur au palais épiscopal pour une cérémonie unique. Les deux hommes, Kyte et Kirick, ont chacun leur problème. Ils prennent leur mission très à cœur, mais Kyte est un chevalier de la plus basse classe, que tout le monde à la ville peut mépriser. Kirick, lui, semble avoir un plan que nous découvrirons sans doute dans les prochains tomes.

Car si l’intrigue démarre de manière fort classique, une quête attend le pauvre Yule qui va, bien sûr, devoir se confronter à la vie aristocratique de la capitale, et qui va se retrouver probablement avec une mission qui le dépasse. On est quand même entraîné dans la lecture, grâce au rapport qui s’installe entre les trois protagonistes et surtout, on se demande ce que la suite nous réserve. On espère que ce plaisir va continuer avec les tomes à venir.

© Tsukasa Arima, Hana Amasaki et Yuu / Doki Doki pour la traduction française

Graphiquement, pas de souci, on est bien dans le manga : noir et blanc, trames de gris à plus ou moins gros maillage, personnage à l’encrage fin et aux gros yeux. Décors hyper réalistes, même s’il s’agit d’un royaume de fantasy.

Le plus intéressant reste les échanges entre les trois personnages qui vont apprendre à se découvrir, et leurs expressions face aux difficultés relationnelles qui s’instaurent allant du rire à l’inquiétude. Le côté chibi est très présent et nombre de cases montrent les conflits drôles et parfois déroutants sous forme de petites têtes toutes mignonnes qui dialoguent. On a du mal à se sentir dans un seinen mais la suite du récit nous fera peut-être changer d’avis. Et on a hâte de savoir !

The Unexpected Goddess T.1 est un manga qui commence sans surprise mais qui nous prend dans ses filets au fil de la lecture, au point de ronger ses ongles en attendant le prochain tome.