Today’s Burger T.1 - Umetaro Saitani, Rei Hanagata - la chronique BD

Résumé : Jinguji Satoshi a été employé par l’industrie alimentaire, mais il décide de se lancer dans un restaurant de burger. Sa spécialité ? Deviner quel burger est fait pour vous, selon votre origine ou vos préférences, car il est encyclopédique !

Critique On ne peut qu’être bluffé par cette capacité qu’ont les Japonais pour rendre compte avec appétit de n’importe quel plat, exotique ou non, et donner l’eau à la bouche du lecteur (ou spectateur) en faisant briller n’importe quelle recette. Le burger ne fait pas exception, et c’est donc à travers ce prisme que ce plat mondialement connu est mis en valeur. En effet, ce que l’on considère comme l’emblème des États-Unis a des nuances, des modèles, des variétés, comme celle de ce joueur de baseball cubain, qui retrouve le goût de jouer à travers un burger typique de son pays. Alors que l’on se dit que chaque histoire va ressembler à celle-ci, joli conte de fée articulé autour de la magie du goût, les chapitres suivant mettent à mal cette idée, avec un couple divorcé. Par la suite, l’étau se resserre autour du protagoniste, cuisinier si talentueux qu’il attire les convoitises (fournisseurs, succès à gérer sont des exemples plus précis que une amie qui pourrait être davantage au fil des tomes...).

© Soleil / Saitani

Le dessin est plutôt original pour un manga, avec des gris étalés, parfois tristes mais qui servent en fait à mettre en valeur le détail des fameux burgers. Ceux-ci, malgré le noir et blanc, sont sublimés par un trait ultra fin et précis, là où les personnages et les décors n’obtiennent pas tant de considération. Attention, il ne s’agit pas d’un reproche, ce parti pris est selon moi une composante et un atout pout ce manga culinaire, qui se moque des noms des personnages pour se focaliser sur des types de cuisine du monde, des régions et des traditions mais pas des destins uniques.

© Soleil / Saitani

Servi de préférence chaud, Today’s burger est un manga savoureux qui se veut modeste mais apporte une vraie science, une vraie connaissance de la cuisine, et donc à l’image du héros procure bonheur et humilité.