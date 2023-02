Toi chez moi et vice versa - Aline Brosh McKenna - critique

Résumé : Debbie et Peter sont meilleurs amis. La première vit à Los Angeles, le second à New York. Alors que Debbie a besoin de quelqu’un pour garder un œil sur son fils Jack alors qu’elle se rend à New York, c’est Peter qui se dévoue. Mais l’échange d’appartements ne se fait pas sans quelques souvenirs du temps où les deux étaient amants…

Critique : Alice Brosh McKenna, créatrice de la série Crazy Ex-Girlfriend et scénariste de romcom et de comédies d’envergures, comme Le Diable s’habille en Prada (David Frankel, 2006), s’attèle ici à sa première réalisation. Au programme, a priori, rien de révolutionnaire. Deux meilleurs amis se rendent compte que la nature de leur amour n’est pas celle qu’ils croyaient. Sur cette base, le spectateur rompu aux scénarios mielleux et aux fins heureuses se lance dans l’aventure en connaissance de cause. On ne lui offrira guère plus que ce qu’il est en droit d’attendre d’une comédie romantique emballée avec autant de prudence que de bienveillance.

Le casting s’avère être plutôt haut de gamme. Il propose la rencontre entre deux figures bien connues, et surtout assez talentueuses. Si le tout manque un peu de souffle et de conviction, Ashton Kutcher et Reese Witherspoon parviennent à créer de l’enjeu, et bénéficient d’une alchimie certaine. Le film s’efforce de ne jamais les faire se rencontrer physiquement avant le dénouement. Cela aurait pu dresser une première originalité sur le parcours du spectateur, mais le scénario, sans grande finesse et cousu de fil blanc apparents, fonce vers son dénouement sans détour.

Pourtant, c’est rarement l’exaspération qui pointe. Plutôt la tendresse. Quelques saillies verbales et situations cocasses font mouche. Kutcher séduit en écrivain coincé. Witherspoon en maman poule.

On peut donc se demander avec quels critères juger le film, et sa réussite. Somme toute, que propose le film qu’il ne réussit pas ? Peut-être souffre-t-il d’un emballage technique trop neutre, d’une direction artistique plus policée que de raison. Le tout est aussi drapé d’un rendu numérique sans charme ni personnalité. Mais il parvient à cocher, patiemment, toutes les cases érigées en priorité par son équipe de production.

Dès lors, il est aussi difficile de retirer grand-chose du visionnage que de lui faire des remontrances outre mesure. Sans doute est-ce le plus triste, mais Toi chez moi et vice versa est rendu au stade du produit inoffensif.