Toujours Prêtes ! – Julien Hervieux et Virginie Augustin - la chronique BD

Résumé : {Toujours Prêtes !} commence fort avec l’histoire de Marie Marvingt, sportive qui touchera à l’excellence dans plusieurs disciplines, que ce soit le vélo, l’alpinisme, le bobsleigh et qui se frottera au pilotage de véhicules aériens (de la montgolfière aux hélicoptères). Cette vie incroyable est pourtant peu connue. Comme c’est le cas pour les sept autres femmes d’exception qui sont présentées par la suite.

Critique : Huit inconnues historiques, donc. Ou presque, puisque parmi elles, il y a Marie Curie. Présentée ici non pour ses deux prix Nobel, mais pour ses petites Curies, voitures transportant le matériel de radiologie permettant d’identifier les blessures des soldats sur le front de la première guerre. Marie Marvingt, la sportive multi-talent est la première racontée, suivie de Nancy Wake, résistante millionnaire et membre des services spéciaux pendant la guerre de 39-40.

On enchaîne avec Milunka Savic, soldat serbe qui attaqua régulièrement les lignes ennemies à coups de grenade pendant la première guerre mondiale puis Octavie Delacour, qui repéra l’escouade Allemande qui, en septembre 1914, avait poussé l’infiltration des lignes françaises jusqu’à la Normandie !

Suit l’histoire de Yoshiko Kawashima, impératrice Chinoise renversée par la révolution et travaillant pour les Japonais afin de reprendre pied en Chine et optionnellement terrible gangster pour arriver à celle de Marie Curie, dont on a parlé plus haut.

L’avant-dernier récit raconte la vie d’un peloton de sorcières, en fait, des femmes pilotes de l’armée russe qui ont terrorisé les allemands malgré un matériel miteux et sans aucun soutien de leur hiérarchie, les têtes brûlées russes de la seconde guerre mondiale et on conclut la BD avec Marie Depage, fondatrice d’une école d’infirmière qui fera ses preuves sur le front.

Chaque histoire fait quelques pages et se conclut par un petit article illustré de photos pour mieux saisir le contexte historique et ces héroïnes du temps passé.

Un humour incisif, une mine d’informations, un respect envers ces protagonistes, cette BD est un plaisir total.



Le dessin de Virginie Augustin, tout en lignes légères et en personnages débordant de vie, est également un petit bonheur. C’est tellement agréable que l’on finit la BD à peine après l’avoir commencé. Mais en regardant sa montre, on réalise que c’était une fausse impression et qu’une bonne heure est passée. Ce voyage dans le temps en compagnie de ces femmes d’envergure, mené tambour battant par un dessin dynamique et une composition alerte, rappelle que le courage et la force de caractère sont des valeurs humaines, et non masculines. Et qu’il est regrettable que l’Histoire ne retienne que les grands noms, en oubliant ceux de ces hommes et femmes qui ont changé la face de certaines batailles.

Toujours Prêtes !, petite pépite, est une réussite accomplie. Instructive sans jamais être didactique, humoristique sans jamais être moqueuse, cette BD a tout pour plaire. Et d’ailleurs, le résultat est là, elle plaît !