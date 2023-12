Le petit théâtre des opérations T.4 – Monsieur le Chien, Julien Hervieux - la chronique BD

Résumé : {Le petit théâtre des opérations T.4} démarre aux USA un beau matin de 1917 quand James Robert Conroy trouve un chien dans la rue. Il le ramène à sa caserne et et le baptise Stubby. Conroy est par la suite envoyé en Europe sur le front et Stubby l’accompagne pour finalement devenir un héros de guerre.

Critique : Stubby, le chien héros de guerre, n’est pas le plus étonnant des personnages présentés dans cette BD. On pourrait citer Virginia Hall, l’espionne à la jambe de bois ou Anders et son armée mêlant homes, femmes et enfants, qui a traversé l’Europe pour chasser les nazis.

Julien Hervieux s’est documenté pour nous raconter ces faits historiques. Mais attention, si les faits sont bien réels, le ton est à l’humour et à la dérision. Pour désamorcer le côté trop didactique qui pourrait sortir de ces informations, tout aussi incroyables qu’elles soient, les deux auteurs jouent sur un humour, créant un décalage entre l’Histoire et les anecdotes par l’attitude des personnages. Ces derniers lâchent des vannes ou des dialogues où le décalage avec les situations dramatiques créent le rire.

Les histoires courtes sont complétées de fiches d’une page pour en savoir un peu plus sur les personnages abordés, et aussi de gags en une planche revenant sur des idées farfelues, certaines ayant vu le jour, et toutes vraies, traitées toujours sur le mode du rire. Le tank volant fait partie de ces plans incroyables.

Monsieur le Chien, Julien Hervieux / Fluide Glacial

Aux pinceaux, Monsieur le Chien dessine avec un trait réaliste toute cette galerie de héros et d’héroïnes de l’ombre. Les personnages ressemblent bien aux photos qui émaillent les fiches, et les décors nous replongent dans l’époque des conflits. Les couleurs de Albertine Ralenti contribuent aux ambiances et ajoutent à la véracité des décors, sans trop insister pour garder une cohérence avec l’humour explosif.

Les deux auteurs se mettent aussi en scène dans les histoires en une planche, n’hésitant pas à faire preuve d’auto-dérision, raccordant ainsi avec l’ambiance hilarante de la BD. Le dosage est réussi. Tout en riant et même en déconnant, on parvint à garder en tête les risques insensés qu’ont pris ces hommes et ces femmes pour défendre leurs valeurs.

Le petit théâtre des opérations T.4 est une BD qui mêle réalité historique et humour décalé avec talent. Les deux auteurs nous permettent ainsi d’apprendre en riant ou de rire en apprenant, et ils rendent un bel hommage à tous ces personnages qui sont montés au front et auraient dû marquer l’histoire au lieu de disparaître dans l’ombre.