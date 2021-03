Le Petit théâtre des opérations - L’Odieux Connard, Monsieur le Chien - chronique BD

Résumé : Connaissez-vous Albert Roche ? Non ? Pourtant, ce soldat français, qualifié de “trop chétif” pour intégrer l’armée lors du recrutement, a capturé seul pas moins de 1180 prisonniers allemands lors de la Première Guerre mondiale... Et “Mad” Jack Churchill ? Non plus ? Lors de la Deuxième Guerre mondiale, sa réputation n’était plus à faire. Et pour cause, ce Britannique chargeait les troupes ennemies au son de la cornemuse et ne se battait qu’à l’épée et à l’arc… Saviez-vous également que la marine allemande avait eu l’idée de transformer un paquebot en navire pirate et que l’échec du projet n’était dû qu’à un hasard improbable ? Toutes ces histoires ont en commun d’être des faits d’armes que l’on pourrait croire impensables mais qui se sont pourtant réellement déroulés.

Initialement lancé sous la forme de vidéos et d’une chaîne Youtube, puis édité en livre, le Petit théâtre des opérations est désormais décliné en bande dessinée. Ce projet, dont le concept est simple - raconter des anecdotes sur des héros, des batailles ou des concepts débiles oubliés des deux Guerres mondiales - est né sur le blog de Julien Hervieux, plus connu sous le pseudonyme de l’Odieux Connard. Ce dernier est coutumier d’une production qui est un concentré de cynisme, de mauvaise foi - assumée - et d’humour noir. Il est donc logique que l’on retrouve ce ton grinçant et décalé tout au long des 8 récits présentés.

Le Petit théâtre des opérations © L'Odieux Connard, Monsieur le Chien (Fluide glacial)

Le lecteur aura ainsi l’occasion de découvrir des faits d’armes à la fois individuels et collectifs :

- “Mad” Jack Churchill, le soldat britannique à l’épée et l’arc ;

- la pilote russe Anna Iegorova, véritable tankiste volante impossible à arrêter ;

- “L’as des as” français René Fonck, dont le palmarès de victoires aériennes n’a rien à envier à celui du Baron rouge ;

- Albert Roche, le Captain America français ;

- les 6 500 fusiliers marins bretons qui ont tenu en respect 50 000 soldats allemands à Dixmude en Belgique ;

- les 9 soldats français qui ont rejoué la bataille des Thermopyles à Menton dans les Alpes,

- les chauves-souris-bombes de l’armée américaine ;

- les très malchanceux hommes d’équipage du bateau pirate allemand Carmina.

Même si les protagonistes sont bien souvent caricaturés, le ton n’est pas irrespectueux et le Petit théâtre des opérations parvient à faire rire et à étonner sur un sujet pourtant grave et sur lequel tant à déjà été écrit.

On appréciera aussi qu’une page explicative suive chaque récit. Les quelques photos permettent d’attester un peu plus de la véracité des événements (l’auteur de la présente chronique ne niera pas non plus avoir été vérifier quelques informations sur le net après lecture de certaines histoires…).

On pourra éventuellement reprocher à la BD de ne mettre en avant qu’une seule femme (Anna Iegorova), mais à la décharge du scénariste, l’univers de la guerre reste avant tout un milieu d’hommes... Néanmoins, ce type d’ouvrage, compilation de récits indépendants, se prête très bien à des suites et on peut espérer que davantage de figures féminines y trouveront leur place.

C’est le dessinateur Monsieur le Chien (Didier Barcco, Les Caniveaux de la gloire, Poussin-Bleu…) qui a la charge de la figuration. Les traits sont très classiques, s’accordent aux scénarios et accentuent la tonalité humoristique de l’ensemble. A noter que de nombreuses cases cachent des petits détails amusants, que les plus attentionnés s’amuseront à rechercher.

Le Petit théâtre des opérations © L'Odieux Connard

Le Petit théâtre des opérations, bien loin des austères manuels scolaires, peut être une bonne porte d’entrée vers l’Histoire, pour qui la trouverait barbante... Les différentes anecdotes présentées n’auront d’ailleurs sans doute aucun aucun mal à trouver leur place lors des repas entre amis !