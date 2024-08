Tous nos étés – Séverine Vidal, Victor L. Pinel - la chronique BD

Résumé : {Tous nos étés} commence en 2015, avec l’arrivée de Juju et Coline dans la maison familiale qui les a accueillies tous les étés depuis leur enfance, « Les trémières ». Juju est enceinte et doit également gérer une perte. Le reste de la famille, cousins, parents, oncle et tantes arriveront plus tard dans la journée. En plus de surmonter son deuil, Juju doit aussi gérer le fait que la famille va probablement vendre cette maison qu’elle n’a pas envie de perdre.

Critique : Cette BD nous transporte dans la vie d’une famille au cœur des étés où se mêlent bons et mauvais souvenirs. À travers les personnages de Juju et Coline, c’est le regard adulte sur des années de jeunesse passées ensemble, entre cousins, cousines, frères et sœurs dans une maison de famille estivale, pas loin de la mer. Avec les bons moments, la nostalgie règne aussi, celle d’un passé que l’on ne pourra pas revivre et qui va s’éteindre quand la maison sera vendue. Mais Séverine Vidal va encore plus loin avec son récit. Elle navigue dans le temps, on passe de 2015 à 1968, puis à d’autres périodes, non pas pour découvrir la vie de cette famille, mais pour plonger dans l’histoire de cette maison, de ceux et celles qui y ont vécu, leur bonheur et aussi leurs drames. Ces instants où parfois toute une vie bascule de manière inattendue, pour toujours.

Et au-delà d’un récit de famille, c’est un récit de transmission que nous offre Séverine Vidal. Transmission de souvenirs, passation de biens et mélange des deux. Car souvent, nos souvenirs se rattachent à des lieux. Pour Juju et Coline, pour les leurs, ce lieu, c’est la maison « Les Trémières ».

© Séverine Vidal, Victor L. Pinel / Grand Angle

Victor L. Pinel nous sert un dessin tout en retenue qui prend le temps de s’attarder sur une pièce dans la pénombre, un regard, une personne qui passe dans la rue. Les personnages traversent les époques qui s’enchaînent. Un encrage fin, un dessin qui sait détailler les jardins, les pièces, les ombrages d’un arbre au travers de ses feuilles, les motifs colorés des vêtements. Victor L. Pinel manie aussi les points de vue des personnages. On suit les différentes parties à hauteur d’adulte ou d’enfant. Les grandes cases laissent la place au personnage, pour une narration graphique qui sait prendre le temps de nous ouvrir à l’émotion.

Tous nos étés nous propose une belle histoire, qui traverse plusieurs générations, histoires de familles, histoires d’amours, histoires de transmissions, de confiance centrées autour d’une maison qui est la seule à détenir tous les secrets, tous les instants de plusieurs vies, toutes les réponses, mais qui ne pourra jamais les dire.