Toutentien - Cristina Bellemo, André Da Loba - la chronique de l’album jeunesse

Résumé : Toutentier est, comme son nom l’indique, tout entier. Il ne pleure pas (les larmes seraient une partie de lui qui se décrocherait de lui), ne transpire pas (de même pour les gouttes de transpiration) et renonce à toute activité qui le verrait se séparer d’une part de lui-même. Il vit sa vie, respectant scrupuleusement cette détermination, jusqu’au jour où, tombant dans un trou, il se brise en trois morceaux.

Critique : Toutentier est une très belle fable racontée par Cristina Bellemo et dessinée par André Da Loba. La scénariste développe un récit assez conventionnel dans sa forme, la moitié de l’album développant la personnalité de Toutentier et l’étendue de son obsession pour son intégrité, et la seconde dans la résolution de la péripétie qui l’emmène, évidemment, à repenser cette focalisation qui dictait sa vie à tort. Si nous retrouvons donc une structure narrative déjà éprouvée, le ton enjoué développé dans l’écriture permet de pallier le moralisme de certains contes. Ici, la monomanie du protagoniste n’est pas moquée, mais passée au crible de l’humour (et non de la dérision). De même, le personnage ne souffre pas de cette idée fixe : il la vit sainement, et ce n’est qu’une circonstance extraordinaire qui la remet en question. Pareillement, le drame qui se joue dans la chute de Toutentier n’est pas raconté de manière tragique : Cristina Bellemo préserve un même style qui crée une distance particulièrement agréable. La solution n’apporte pas une introspection violente, plutôt une douce ironie. Celle-ci remet en perspective les habitudes du personnage qui désormais vivra bien mieux. À travers cette histoire, l’autrice raconte ce que l’altérité peut avoir de salvateur, qu’elle n’implique pas nécessairement une dénaturation de l’individu, mais une complexification qui aide à se confronter au monde. Se recomposer fait partie de la construction personnelle de chacun, et interroger ses propres tropes est indispensable à toute évolution. Ainsi, c’est à une véritable leçon de vie que les auteurs nous convient. Toutefois, celle-ci n’est pas délivrée sur un ton cérémonial. Au contraire, c’est la fantaisie et humour qui dominent.

Les dessins d’André Da Loba renforcent merveilleusement bien l’atmosphère de l’album. Avec un graphisme très épuré, qui lorgne du côté de Blexbolex, il nous invite dans un univers où les notions de devant et de derrière comptent moins que les transparences qui dessinent de nouvelles formes et créent de nouvelles couleurs. La figuration est ramenée à des silhouettes très simples, pour ne pas dire minimalistes, et le dessin devient presque un jeu. Ce dispositif visuel confère aux images un grand dynamisme, participe de la légèreté de la narration.

Toutentier est un ouvrage qu’il fait bon lire, une bouffée de fraîcheur amusante qui permet, par la même occasion, de découvrir deux auteurs peu connus en France.