Tower of God T1 et 2 – SIU - la chronique BD

Résumé : {Tower of God T1 et 2} nous emmène avec Bam le 25ème, qui a décidé d’affronter les épreuves d’une tour mystérieuse pour retrouver son amie Rachel. Il n’a aucune capacité particulière et pourtant certaines personnes s’intéressent à lui. Après tout, il a franchi les portes de la tour sans y être convié, ce qui est extrêmement rare.

Critique : Au départ, on ne se sent pas forcément entraîné dans l’aventure de Bam. Le jeune homme voit son amie partir dans la tour, et il veut la rejoindre pour la protéger. Classique. Il tombe sur un gardien qui lui impose une épreuve, et une personne descend du ciel pour lui donner un coup de main. La force de Bam, c’est le fait qu’il n’abandonne jamais, car il doit atteindre son objectif, retrouver Rachel coûte que coûte. La caractéristique de tout bon héros de Shonen.

Sauf qu’il ne s’agit pas d’un Shonen. Bam est un héros de Webtoon. Ces BD à lecture par défilement vertical que vous pouvez consulter gratuitement sur des sites comme Webtoon Naver, qui publie Tower of God, Piccoma arrivé récemment, ou encore Tapas.



The Tower of God Copyright Ⓒ 2013 by SIU All rights reserved.

Bam n’est pas franchement attachant, on sait qu’il va passer pas mal d’épreuves, et du coup, on n‘est pas inquiet pour lui, il va vivre tant que l’histoire avance, en tout cas, probablement. Les épreuves sont un peu plus intrigantes, une anguille géante à contourner pour aller casser une balle, survivre dans une sorte de Battle Royale contre tout un tas de races extra-terrestres et d’autres surprises qui émaillent ces deux premiers tomes.

Heureusement, l’histoire ne tourne pas uniquement autour de Bam, de nombreux personnages débarquent, avec leur part de mystère qui nous donne envie de continuer la lecture. On est plus emballé par la découverte de la prochaine épreuve que de savoir si Bam va la réussir.

En plus, le monde s’étoffe et des questions sont soulevées au fur et à mesure de l’intrigue, à laquelle tout lecteur attentif aura bien envie d’avoir une réponse.



SIU dessine dans un style influencé par le manga. Comme la majorité des Webtoon, cette BD est en couleurs, ce qui tranche avec la production manga habituel. Vous retrouverez sinon les personnages stylisés, par contre, pas de composition éclatée, mais des mises en page en cases variées. D’ailleurs, si vous avez lu le webtoon, cela vous donnera le moyen de voir comment a été faite l’adaptation par rapport aux longues cases verticales et à l’espace pris sur le site pour laisser du souffle entre les cases. Dans la BD, l’action est ramassée et la composition resserrée. Ce qui donne une histoire plus dense.

Les couleurs sont traitées différemment entre décors et personnages. Dessinés au trait fin, Bam et ses compagnons de route portent des couleurs vives. Les décors sont représentés sans traits de contours avec des couleurs rappelant plutôt la peinture. Cette opposition fait ressortir les personnages.

Tower of God T1 et 2 démarre de manière très classique, comme un Shonen, pour nous entraîner vers une histoire plus intéressante par ses rebondissements que par son personnage principal.