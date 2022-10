Spirou et Fantasio l’intégrale vol.17 (2004-2008) - Jean-David Morvan, Munuera - la chronique BD

Résumé : Cette réédition comprend quatre tomes parus entre 2004 et 2008 : {Paris sous Seine}, {L’homme qui ne voulait pas mourir}, {Spirou et Fantasio à Tokyo} et {Aux sources du Z}.

Critique : Les éditions Dupuis ont eu raison d’intituler leur collection Patrimoine, tant les albums regroupés en intégrale qui s’y retrouvent justifient d’avoir ce nom. Ces albums sont définitivement entrés dans le patrimoine de la bande dessinée franco-belge. Spirou et Fantasio est peut-être la série la plus emblématique, d’une part parce que le Journal dont il est issu résonne toujours aujourd’hui, mais surtout par la longévité sans précédent de cette série, dont ici les tomes 47 à 50 sont présents. Après le fondateur Franquin, après les duos Nic/Cauvin et Tome/Janry, la série cherchait un nouveau souffle, qu’apporte finalement le duo Morvan/Munuera a réussi. Les premières pages de l’intégrale, avec le dossier de préface rempli d’anecdotes, de photos et de croquis, détaille les étapes de la conception et rappelle les doutes, les écueils et les succès. Ces premières pages sont d’ailleurs l’élément incontournable des amoureux possédant déjà les albums cartonnés, même si les néophytes de Spirou & Fantasio pourront eux découvrir des albums avant-gardistes sur la question écologique, en découvrant les rues de Paris inondées, la veine féministe aussi, de nombreuses allusions venant égayer les quatre tomes, ou encore un superbe hommage à la culture manga par ce voyage à Tokyo, aussi réaliste dans le détail de la ville que fantaisiste dans son combat de kaïju contre mécha et son thème dérivé d’Akira...

© Dupuis / Munuera

Si les scénarios sont des jalons importants, on ne peut renier que le style grahique est le véritable marqueur du nouveau duo de créateurs. Comment concilier héritage et modernité dans un nouveau cycle qui se doit de plaire à tous ? Si Morvan a su donner une ouverture à ses récits, avec des dialogues plus modernes, on notera toute la subtilité de Munuera qui a réussi à se rapprocher d’un style Franquin pour toutefois faire évoluer ses personnages. Fins, dans une action rapide, les deux héros mais aussi tous les personnages secondaires ressemblent vraiment à ceux des premiers volumes, tout en accaparant des couleurs, des micro traits, des expressions qui les distinguent et les rendent moins enfantins, mais plus vrais, moins purs mais plus réalistes.

© Dupuis / Munuera

Cette dix-septième intégrale continue de faire connaître au lecteur les aléas, les hasards et les soubresauts d’une série aussi impressionnante que celle initiée par Franquin, et ici relayée, épousée par Morvan et Munuera.