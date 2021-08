True Story - Kate Reed Petty - critique du livre

Résumé : Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett prête sa plume pour écrire les histoires des autres. Pourtant elle reste hantée par la seule histoire qui lui échappe : sa propre vie. Une simple rumeur, lancée en ce lointain été 1999 par deux ados éméchés, a embrasé en un rien de temps toute la communauté. Que s’est-il réellement passé sur la banquette arrière de cette voiture, alors qu’ils ramenaient Alice, endormie, chez elle ? Accusations, rejets, déni, faux-semblants… la réalité de chaque protagoniste vacille et reste marquée à tout jamais. Et quand le présent offre une chance de réparer le passé, comment la saisir ? Faut-il se venger ou pardonner ? Ou mieux vaut-il tout oublier ? Mais peut-on oublier ce qu’on n’a jamais vraiment su ?

Critique : Kate Reed Petty écrit un livre qui est en réalité un assemblage d’éléments disparates, de scripts cinématographiques, d’emails jamais envoyés et de dissertations adolescentes, ébauches bientôt annotées par une professeure bienveillante. Tout cela est encadré d’un prologue et d’un épilogue à la première personne et l’ensemble est ponctué d’un récit à la troisième personne, le « il » cependant bientôt remplacé par le « tu ». Discordant, True Story est ainsi un livre brouillon qui se veut un patchwork de preuves assemblées par l’héroïne, censément auteure de cet agrégat et victime d’un viol. Seulement, ivre au moment des faits, elle ne se souvient de rien et bâtit ainsi sa vie et celle qu’elle devient sur une rumeur, qu’elle tient pour vraie tant son mal-être est croissant. Nick, l’un des amis des deux agresseurs supposés, est celui qui relate la première partie de l’histoire, étrangement semblable à Ohio de Stephen Markley mais en une version bien médiocre.

L’auteure semble avoir à cœur de déconstruire le récit d’une vie, examiner la finesse de la frontière entre mensonge et vérité, entre rumeur et factualité. En réalité, son message est aussi confus que ne l’est son roman, paradoxal, à la fois tribune pour les femmes violentées et injonction à respecter la présomption d’innocence. Quant au style, la forme de True Story ne lui permet pas d’exister, les scenarii et autres brouillons de dissertations empêchant la plume de Kate Reed Petty de se révéler. Malgré tout, dans les parties narrées, elle semble assez quelconque et passe-partout, capable d’adopter le ton d’un récit à la mode de la série You le suspense en moins, puis de basculer dans une mouture édulcorée de Shining. Ce livre, s’il se lit vite et parvient à éveiller la curiosité du lecteur, est donc grandement imparfait. Il s’agit certes d’un premier roman, mais l’ensemble est d’une imprécision désordonnée qui laisse finalement sur sa faim.