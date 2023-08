Trust - Hernan Diaz - critique du livre

Résumé : Wall Street traverse l’une des pires crises de son histoire. Nous sommes dans les années 1930, la Grande Dépression frappe l’Amérique de plein fouet. Un homme, néanmoins, a su faire fortune là où tous se sont effondrés. Héritier d’une famille d’industriels devenu magnat de la finance, il est l’époux aimant d’une fille d’aristocrates. Ils forment un couple que la haute société new-yorkaise rêve de côtoyer, mais préfèrent vivre à l’écart et se consacrer, lui à ses affaires, elle à sa maison et à ses œuvres de bienfaisance. Tout semble si parfait chez les heureux du monde… Pourtant, le vernis s’écaille, et le lecteur est pris dans un jeu de piste.

Critique : Hernan Diaz signe plusieurs romans en un, s’adaptant agilement au fil des pages, créant une chambre d’échos autant qu’une mise en abyme multiple soigneusement orchestrée, mais toujours fluide et aux surprises presque modestes quoique judicieuses. Il joue avec la confiance du lecteur sur laquelle il compte – et avec raison –, de même que ses héros jonglent avec des sommes astronomiques, vendent et achètent des actions et des obligations en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire. Rappelons-nous le titre, « confiance » en anglais, mais aussi acte juridique lié à la finance.

Les premières pages de ce livre laissent ainsi supposer qu’un autre roman s’ouvre en son sein – deux pages de garde se suivent, entretenant l’état interrogatif du lecteur qui, ceci dit, n’empiètera nullement sur son plaisir de lecture. Si Hernan Diaz se questionne sur la force de la fiction, sur la manière de créer des personnages et de façonner la réalité, d’une perspective à l’autre, il le fait en toute modestie semble-t-il, avec finesse et une apparente simplicité.

Benjamin Rask et Helen Brevoort, leur solitude en contradiction avec les mondanités de leur époque – la fin du XIXème siècle – et leur milieu, sont bientôt effacés par autre chose, par des pages paraissant entrer en résonance avec ces protagonistes tant les parallèles jaillissent. Il faudra attendre la troisième partie de Trust pour que se révèle la mécanique imaginée par l’auteur, toute l’intelligence de ce qu’il crée alors que défilent les pages. Le propos gagne alors peu à peu en profondeur, tandis que l’auteur prend du recul et permet au lecteur d’en faire autant, l’invite à reconsidérer ce qu’il a déjà lu avec un tout autre éclairage pour ensuite, de nouveau, se glisser au cœur des rouages.

Outre le voyage temporel que propose Hernan Diaz, les bâtisses majestueuses, les appartements miteux, les cocktails et les hôpitaux psychiatriques où il invite son monde à séjourner, se dégagent des propos métalittéraires presque limpides tant ils sont intelligemment amenés et illustrés, le point d’orgue de cette démonstration étant les reflets à facette d’une héroïne qui se dévoile pour mieux se camoufler, s’enfouissant sous les mots, habillée d’une encre qui la cache et la sublime. Trust existe pour cette méta-fictionnalité et par elle, mais tout en ayant une vie indépendante : le livre offre plusieurs niveaux de lecture et ne s’offusquera pas de n’être lu que pour la plongée temporelle qu’il offre et pour le portrait de femme multiple qu’il dresse, même si ce serait dommage.