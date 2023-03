Un coup de soleil - Serena Giuliano - critique du livre

Résumé : Originaire de Nice, Éléonore décide de suivre son mari Sasha en Italie, dans la charmante ville de Salerno. Lorsque leurs jumeaux Andréa et Élise ont 10 ans, ils se séparent d’un commun accord, car ils ne s’aiment plus. Son ex-mari a refait sa vie et a même eu une autre petite fille, Chiara. Aujourd’hui, à 40 ans, Éléonore est femme de ménage à son compte et elle tente, tant bien que mal, de subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Et à cette vie déjà acrobatique, s’ajoute une rupture amoureuse douloureuse. Cela fait maintenant quinze jours qu’elle a quitté Marco Ferrucci.

Critique : L’autrice nous embarque dans la vie personnelle et professionnelle d’Éléonore. Le roman est construit, au jour le jour, sur cinq semaines. Le lecteur la découvre chez ses clients, le lundi chez un cardiologue, Monsieur Di Martino, le mardi chez Geraldina, une mamie de 92 ans, le mercredi chez Claudia, une femme de 35 ans désireuse d’enfant, et ainsi de suite. Nous observons ainsi l’intimité de ces foyers dans leur quotidien et leurs faux semblants.

Éléonore est une jeune femme très attachante. Elle est ce que nous pouvons appeler une belle personne, altruiste, qui ne cesse de donner, sans attendre en retour. Elle trime entre son boulot et sa vie de mère. Son existence nous rappelle celle de Julie, dans A plein temps, et suscite une pensée pour toutes les mamans solo. Malgré cette vie semée d’embûches, elle ne perd pas espoir de réaliser un de ses rêves : voir Venise.

Mais on l’aura compris, comme Serena Giuliano nous y a habitués, c’est bien de l’amour dont il est question dans ce livre. Qui n’a jamais été confronté à une séparation ? Comment s’en remettre ? Est-il possible d’oublier la personne aimée ? Comment obliger notre cerveau à ne plus penser à lui, jour et nuit ? Faire une croix sur Marco n’est pas facile pour Éléonore. Une rechute est toujours possible. Et aujourd’hui, il faut dire que les réseaux sociaux ne facilitent pas vraiment le deuil amoureux. Il est en effet tellement simple et tentant d’aller espionner l’être chéri, de se créer de faux profils pour suivre ses pas. Très souvent, la tristesse a tendance à faire commettre des actes désespérés, voire absurdes et surtout ridicules avec le recul.

L’autrice met également l’accent sur la surveillance dont nous sommes tous les victimes sur Internet, où l’on est tracés, fichés en fonction des recherches et des préférences, où l’on devient des proies faciles et dociles de personnes malveillantes, tels des voyants, qui sont évidemment disponibles pour aider à retrouver l’amour. Le dicton « un de perdu, dix de retrouvés » va-t-il s’appliquer à notre quadragénaire ? La meilleure façon d’oublier et de se consoler n’est-elle pas de tomber dans les bras d’un nouvel amant ? Va-t-elle pouvoir voir Venise un jour, son rêve le plus cher ?

Peu importe le dénouement, le lecteur a toujours plaisir à retrouver Serena Giuliano, l’Italie et son ambiance chaleureuse, à vivre un moment distrayant, frais et sincère. Et l’on apprécie la référence faite à son roman précédent C’est sans doute parce que je t’aime, publié en mars 2022.