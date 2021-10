Docteur Radar tome 3 : Morts à Venise - Noël Simsolo, Frédéric Bézian - la chronique BD

Résumé : Novembre 1920. Toujours à la recherche d’une puissance illimitée, le Docteur Radar veut se rendre sur la lune et, de là, bombarder la terre. Afin d’obtenir les éléments nécessaires à la finalisation de sa fusée détenus par Ferdinand Straub, il sème la terreur à Venise, faisant tirer sur des passants comme sur un hôtel. Mais Straub ne compte pas céder au gangster machiavélique et sanguinaire.

Troisième et manifestement dernier tome de la série Docteur Radar, ce Morts à Venise est un jeu de massacre dynamique et tordu, crépusculaire et volontiers ironique.

Noël Simsolo - Frédéric Bézian / Glénat

Situé en un temps et un lieu précis - quand D’Annunzio a fondé l’État libre de Fiume et avant la chute de celui-ci -, cet album entremêle réalité historique, polar et science-fiction. Il en résulte un récit maîtrisé et foutraque, sombre et assez ludique. Les personnages y sont hauts en couleur, l’action y est riche et variée et les ambiances en sont un élément essentiel.

Comme toujours, Frédéric Bézian impressionne par son sens du découpage, de la mise en page et par la force de son trait et de ses couleurs. Ses pages, extrêmement structurées et vivantes, sont porteuses de contrastes et de lumières étranges.

Tout ici véhicule mystère et climat délétère, tout en possédant une dimension légèrement décalée.