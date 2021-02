Un léger bruit dans le moteur - Gaët’s, Jonathan Munoz - chronique BD

Résumé : Vivant dans un village perdu au milieu de nul part, un gamin quelque peu dérangé décide de tuer tous ses habitants. Déterminé, il n’hésitera pas un instant à empoisonner sa belle-mère ou à manipuler ses voisins pour qu’il s’entre-tuent. Mais quand l’heureux dénouement approche finalement, tout s’accélère et son plan vacille ...

Dans une communauté villageoise hors du temps et isolée du monde entier, un jeune garçon se prépare à l’inimaginable. Avec pour seul background le fait qu’il ait violemment tué son demi-frère, le narrateur commence alors le menu détail de comment il envisage d’assassiner l’entièreté du village. Doté d’une intelligence retorse, il l’utilise pour mentir et tromper ses victimes. Ajoutant à ses plans machiavéliques de fantastiques dons d’acteur, il ne soulève jamais le moindre soupçon malgré qu’il soit toujours sur les lieux des drames. Piège, poison, chantage, assassinat à l’arme blanche tous les moyens sont bons pour se débarrasser peu à peu des habitants du village.

Gaet's, Jonathan Munoz - Petit à petit

Pourtant, si ses actes nous semblent abominables, on s’interroge ; quel modèle a eu l’enfant ? Entre la ségrégation imposée à la seule famille noire des environs, la pédophilie connue de tous et l’ostracisme imposé à la "catin" du village, n’y a-t-il pas une responsabilité de la part de tous les villageois pour les actes du gamin ? Or, malgré ses plans d’assassinats, il n’échappe pas aux affreux cauchemars faisant remonter sa culpabilité d’enfant. Mais l’envie de quitter ce trou dans lequel il a grandi, et d’enfin voir le monde au-delà de son village ne cesse d’être encouragée dès lors qu’un conducteur passe sur l’unique route traversant le hameau.

Gaet's, Jonathan Munoz - Petit à petit

Après la série RIP, Gaet’s nous plonge de nouveau dans une œuvre sombre et glaçante. Narré par le garçon, le récit dévoile l’horreur de son quotidien et de son environnement. Il esquisse avec candeur le portait de chacun des habitants du village, dévoilant pour tous leurs vices et perversions. Jonathan Munoz signait à l’époque de sa sortie, sa première bande dessinée. Ses dessins, dépourvus de couleurs, mais avec comme seuls reflets le sépia, le rouge et jaune, participent pleinement à l’ambiance glauque du récit. Il dessine les personnages grossièrement, presque flous et tous grimés par la pauvreté de leur existence. Un léger bruit dans le moteur est tout ce qu’on nous avait promis, l’histoire d’un enfant qui tue de gens et... pour lesquels nous n’avons absolument aucune pitié !

Gaet's, Jonathan Munoz - Petit à petit