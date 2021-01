RIP. Tome 3. Ahmed - Gaet’s, Julien Monier - chronique BD

Résumé : Entomologiste dans une unité de police, Ahmed étudie les insectes sur les scènes de crime. Mais, alors qu’il semble être le seul à remarquer des points communs troublants entre différents décès, il est alors guidé vers l’équipe de nettoyeur. Ce troisième tome revient sur les dernières semaines d’existence d’Ahmed et les raisons obscures l’ayant poussées à s’infiltrer aux côtés de Derrick et Maurice.

Pour le troisième tome de la saga RIP, les auteurs Gaet’s et Julien Monier nous racontent l’histoire d’Ahmed. Personnage clé de l’intrigue, il intervient tardivement dans le scénario mais, marque un tournant pour les autres protagonistes. En effet, s’il se présente comme un jeune homme à la recherche d’un emploi, ce n’est qu’après que les autres nettoyeurs le tuent accidentellement qu’ils apprennent qu’il était en fait un officier de police. Or, pourquoi avait-il intégré l’équipe ? Que cherchait-il ? Était-ce en rapport avec la bague que Derrick avait volé ? Ou bien surveillait-il Maurice ?

Gaet's, Julien Monier / Petit à Petit

Comme pour les autres tomes, on est vite plongé dans l’histoire d’Ahmed. Et si son histoire comporte des éléments rappelant celle de Derrick et Maurice, Gaet’s et Julien Monier parviennent avec beaucoup de succès à maintenir notre attention. Entomologiste de profession, Ahmed pourrait être le Dexter de la série. Pourtant, il est rabaissé et méprisé par sa hiérarchie et ses collègues. Et c’est ce qui va pourtant causer sa perte. C’est en effet pour prouver son importance qu’il travaille en secret à la résolution d’une énigme qui semble relier toutes les enquêtes sur lesquelles travaille actuellement son commissariat. Cette énigme est que les maisons où sont retrouvé les corps, sont toujours vidées intégralement avant que la police arrive.

En changeant encore une fois le point de vue autour du récit, Gaet’s et Julien Monier modifient la perspective par laquelle on perçoit l’intrigue même de l’histoire. Ainsi, les différents corps morts croisés dans les premiers tomes deviennent curieux, suspects. De nouvelles interrogations surviennent à propos de sujets que l’on prenait pour acquis, et c’est ce qui fait la force de ce troisième tome. Car il est difficile de maintenir l’intérêt pour un récit raconté encore et encore. Pourtant en refermant la dernière page, nous sommes d’autant plus curieux quant au dénouement de la saga.

