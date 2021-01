RIP . Tome 2 . Maurice - Gaet’s, Julien Monier - chronique BD

Résumé : Maurice ne s’est pas toujours appelé comme ça. Bien des années auparavant, c’était sous le nom de Marcello Camperetti qu’il était connu. Mais pour continuer à s’occuper de sa fille, et la protéger d’éventuels danger, Marcello a accepté de disparaitre et de renaitre sous le patronyme de Maurice, nettoyeur de corps pourris et de maison décrépies. Malheureusement, cette résurrection ne protège pas de tous les anciens démons du vieil homme...

Représenté comme un vieil homme bougon et irascible, Maurice ne se mêlait que très peu aux autres membres de l’équipe de nettoyeur du tome 1. D’ailleurs, Derrick, le personnage narrateur de ce premier opus, ne donnait que très peu d’information sur son collègue.

Ce deuxième tome est l’occasion pour les lecteurs d’en apprendre plus sur lui. En effet, Gaet’s et Julien Monier, les auteurs, ont choisi de construire leur série sur un concept plutôt addictif pour les lecteurs. Ils racontent les événements que vivent une équipe de nettoyeurs des maisons de personnes décédées depuis plus ou moins longtemps, selon le point de vue de chacun des employés. Or, la narration de ces quelques semaines relate certaines événements plus ou moins étranges qui sont éclaircit au fur et à mesure de la sortie des différents tomes de RIP, grâce justement, aux différents points de vue offerts par les personnages.

L’ouvrage débute avec une scène violente, sortie tout droit d’un film ayant pour sujet’Al Capone, et l’on assiste à la mise a mort d’un homme par Maurice. Interpellé par le condamné sous le prénom Marcello, Maurice signe, sur le miroir de la salle de bain où l’homme finira électrocuté dans une baignoire, un "Allez tous vous faire foutre" avec le patronyme Marcello Camperetti. Dès lors, il n’est pas difficile de comprendre que le vieil homme n’est pas celui qu’il laisse paraître. On se laisse ainsi porter par l’histoire de sa vie et les raisons l’ayant poussées à travailler à cet endroit.

Gaet's, Julien Monier / Petit à Petit

Gangster violent, ayant construit sa réputation et sa fortune sur le crime, Marcello Camperetti trempe dans toutes les combines. Vol, drogue, combats truqués, tout lui réussi. Il est même marié à une femme magnifique et père d’une petite fille qu’il aime passionnément. Mais quand sa jeune épouse meurt et qu’il est rattrapé par la police, il accepte le deal que lui propose les deux enquêteurs. Simulant son suicide en prison, il devient indic pour en sortir, retrouver et protéger sa fille. Et c’est donc sous une nouvelle identité, le protégeant de ceux qu’il a balancé, qu’il commence une nouvelle vie.

Gaet's, Julien Monier / Petit à Petit

Tout comme l’histoire de Derrick, celle de Maurice n’est pas de celle qui vous réchauffera le cœur ou vous donnera le sourire. La lecture du premier tome nous donnait déjà les circonstances de sa mort. Or les événements ayant menés à celle-ci, et que l’on découvre dans ce deuxième opus, n’ont pas comme ambition de nous réconforter. Derrick et Maurice font partis de ce groupe d’hommes et de femme, que l’on découvrira peu à peu à travers les futurs tomes et à qui il n’arrivera jamais quelque chose de bon.

Gaet's, Julien Monier / Petit à Petit

Malgré tout, la construction du scénario de la série RIP attise la curiosité. En effet, chaque tome apporte des indices supplémentaires sur la réalité de ce qui s’est passé, notamment avec Ahmed, mais également des indices sur la vie de chacun des personnages, tous plus suspects. On a hâte de connaître la vérité sur Fanette la jeune serveuse ou Albert ce jeune homme timide et perturbé par la mort d’une adolescente. Gaet’s et Julien Monnier distillent les indices au compte-gouttes, juste ce qu’il faut pour nous faire patienter jusqu’au prochain tome.