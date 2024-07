Un message de trop – Charlotte Bousquet, Joseph Kai - la chronique BD

Résumé : {Un message de trop} suit Maëva, jeune lycéenne timide qui craque pour un garçon qu’elle voit passer dans la rue. Comment le rencontrer ? Comment lui parler ? Et même si elle lui parlait, s’intéresserait-il à elle ? Maëva traverse ces questionnements au fur et à mesure qu’elle se rapproche de ce garçon inconnu et tenter de le connaître.

Critique : Mäeva est très touchante, on passe le récit avec elle, en découvrant toutes les questions qu’elle peut se poser, tous les doutes qui l’assaillent et ce discret auto-dénigrement où elle se rabaisse sans s’en rendre compte. Les troubles de l’amour et de l’attirance pour ce mystérieux garçon la jettent dans une avalanche d’émotions qui la travaillent longtemps. Elle en vient à s’interroger même sur ces interrogations qui la taraudent. Heureusement que Maëva a quelques amies prêtes à l’aider et à la soutenir.

Ce sentiment troublant et toutes ces émotions qui traversent la jeune fille, nous les avons tous ressenti à un moment à un autre, de manière justifiée ou non, face à une personne qui nous attire.

Et c’est l’intérêt de cette BD, de mettre en scène ces peurs afin que chacun découvre qu’elles sont bien plus universelles qu’on ne le pense. Les lecteurs et les lectrices pourront trouver en Maëva une amie, qui ressent les mêmes choses. L’intrigue avance doucement, Maëva se rapproche du garçon qui la magnétise, mais la force de ce récit n’est pas tant de savoir si les deux vont sortir ensemble ou pas que de suivre les mouvements du cœur de Maëva. Charlotte Bousquet réussit une belle incursion dans la psyché de l’amoureuse.

© Charlotte Bousquet, Joseph Kai / Nathan BD

Les états d’âme de la jeune fille sont joliment mis en image par Joseph Kai. Le dessin stylisé des personnages alliés aux décors travaillés nous entraîne dans l’histoire. Les couleurs sont traitées de deux manières. Par aplats ou par mélange et dégradés, créant alors une forme de texture. Joseph Kai parvient à bien marier ces deux approches au fil de l’histoire. Il apporte ainsi parfois une touche surréaliste, qui fait ressortir les pensées de Maëva. La composition simple des planches permet de jouer avec ce contraste. À l’inverse, des dessins pleine page posent les perspectives et des décors colorés de manière plus classique nous permettent de découvrir un lieu, tout en restant près des personnages.

La BD se finit sur le poème de Louise Labé, sur un cahier graphique présentant des story-boards et sur les avis des auteurs face au poème qui a inspiré toute cette histoire.