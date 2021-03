Un peu beaucoup - Olivier Tallec - critique du livre

Résumé : Un écureuil explique qu’un arbre c’est fragile, qu’il faut en prendre soin. Alors, il ne saisit que quelques pommes de pin de celui sur lequel il a élu domicile, puis il mange seulement une partie de ses aiguilles, coupe ses petites branches, grignote des morceaux de ses racines… À la fin, que reste-t-il de l’arbre ?

Il y a d’abord le dessin : expressif, poétique et hilarant. Chaque posture ou geste fait mouche, suscitant réactions amusées ou tendres. Comme à l’accoutumée chez Olivier Tallec, la couleur et les petites touches ajoutées ça et là définissent et développent ambiances et situations. Tout paraît ainsi palpable et à sa juste place.

Olivier Tallec / L'Ecole des loisirs

Cette harmonie graphique est au service du texte comme du discours. Si l’écureuil vante les mérites d’une coexistence respectueuse et harmonieuse, ses actes contredisent ses paroles. Cette attitude paradoxale met en lumière celle de l’être humain qui, tout en disant vouloir prendre soin de la terre, la détruit toujours davantage.

Un peu beaucoup peut être perçu comme une fable, mais si morale il y a, celle-ci est livrée de manière légère et incisive. Cet album mérite donc d’être mis entre toutes les mains, quel que soit l’âge des lectrices et des lecteurs. En effet, comme bien des albums jeunesse, on aurait tort de croire qu’il concerne uniquement un public d’enfants !