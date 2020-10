Une évidence trompeuse - Craig Johnson - critique du livre

Résumé : Sherlock Holmes considère que "il n’y a rien de plus trompeur qu’une évidence”. Walt Longmire, son adjointe et leur ami Cheyenne comprendront l’implication exacte de cette maxime lors d’une enquête dans le Wyoming, au cœur d’un rassemblement de motards où un accident plus grave qu’il n’y paraît vient d’avoir lieu. Des indices conduisent le trio de choc à une affaire plus étendue encore où une ancienne conquête et des gangs de bikers menaçants s’emmêlent...

Critique : Walt Longmire, shérif et héros phare de Craig Johnson, débarque à Hulett au bras de Henry, son ami Cheyenne, lors d’un rassemblement de motards qui se tient dans cette ville du Wyoming chaque année. Leur arrivée coïncide avec un accident – seulement, en est-ce vraiment un ? Sont impliqués un groupe de bikers plus ou moins violents, une ancienne conquête, femme fatale, des agents sous couverture, un blindé étonnant, des hommes à la mentalité dangereuse, et un fameux engin à deux roues. En outre, une autre enquête pourrait bien se dessiner derrière celle qui tourne autour de l’accident...

Les motos sont des personnages à part entière de ce roman vif et plein d’esprit, tout comme les voitures, véritables montures utilisées par l’auteur pour conférer son allant à cette œuvre. De découvertes en découvertes, Walt, son acolyte et son monstrueux chien avancent lentement, se frayant un chemin dans ce monde étrange fait de tatoués, de bière, de Dirty Martinis, de moteurs et de pistolets.

Les personnages que crée Craig Johnson sont hauts en couleur. Leur caractère, bien trempé, les transforme en humains de chair et d’os, et cela tient beaucoup aux dialogues pleins d’humour noir et caustiques à souhait qui jalonnent ces pages. Les passages narratifs restent relativement secondaires et les répliques s’enchaînent, débridées, entravées par aucun verbe introducteur. Ce qui rend la lecture si vive et visuelle, le lecteur dévorant ce roman comme il binge-watcherait une série, la dessert aussi sans doute un peu. Quelques confusions découlent en effet de cette volonté de laisser les conversations se dérouler sans attaches, même si on retient surtout l’à-propos des protagonistes et le cynisme de certains échanges. L’auteur, grâce à ces derniers, installe une véritable atmosphère, et le rythme de l’intrigue suit celui des conversations, ardentes et alertes.