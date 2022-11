Une féministe révolutionnaire à l’atelier. L’envers de Renault-Flins – Fabienne Lauret, Philippe Guillaume, Éléna Vieillard – la chronique BD

Résumé : Issue d’une famille de gauche, Fabienne Lauret s’engage dans le militantisme à l’époque du bouillonnement consécutif à Mai 68. Comme d’autres militants révolutionnaires, la jeune femme décide de devenir une « établie » à Renault Flins, c’est-à-dire de travailler à l’usine dans l’objectif d’être à l’avant-garde des luttes sociales. Engagée à la couture des sièges automobiles des voitures, Fabienne Lauret passe finalement 36 ans à Renault-Flins. Élue déléguée syndicale CFDT, elle contribue aux nombreuses lutes sociales qui marquent l’histoire de l’usine et doit faire face au sexisme d’un milieu très masculin.

Critique : Une féministe révolutionnaire à l’atelier est l’adaptation en bande dessinée de L’envers de Renault-Flins (Éd.Syllepses, 2018), livre-témoignage de Fabienne Lauret qui revient sur son expérience et ses luttes à l’usine. Cette dernière co-scénarise cette adaptation avec le journaliste Philippe Guillaume, auteur d’albums de bande dessinée sur la finance (La banque, L’or des Belges chez Dargaud) et à l’initiative de ce projet. Cette biographie offre un regard engagé et sincère sur les espoirs d’une génération de femmes et d’hommes de gauche qui ont grandi avec Mai 68 : s’établir à l’usine, c’était contribuer à l’idéal révolutionnaire en conscientisant les travailleurs. Ces jeunes révolutionnaires qui s’établissent à l’usine vivent ensemble, travaillent comme ouvriers et tractent sur leur temps libre. Leurs espoirs se heurtent cependant aux réalités de l’usine. Le travail est répétitif – pour ne pas dire abrutissant – et difficile et les patrons conçoivent des stratégies pour diviser les ouvriers en ayant recours à une main d’œuvre étrangère, en opposant les différents ateliers… Et les temps changent : la fin des années 1970 et les années 1980 ne sont plus aussi propices à la révolution. Si l’espoir des lendemains qui chantent s’estompe, le combat pour l’amélioration des conditions de travail se poursuit, et l’album retranscrit avec précision ces luttes plus ou moins spectaculaires, ainsi que la solidarité internationale : avec d’autres syndicalistes, Fabienne Lauret se rend en Pologne, de l’autre côté du « rideau de fer », pour soutenir Solidarnosc. Au-delà de la confrontation avec la grande histoire, les anecdotes et confessions de Fabienne Lauret nous font entrer en empathie avec sa trajectoire peu commune.

Fabienne Lauret, Philippe Guillaume, Éléna Vieillard / La Boîte à Bulles

L’originalité de ce témoignage tient à ce qu’il est l’œuvre d’une femme ouvrière aux convictions féministes qui évolue dans un monde masculin. L’album rend bien compte des blagues graveleuses et attitudes déplacées des ouvriers et du combat que Fabienne Lauret doit mener pour être acceptée par les hommes comme déléguée syndicale et camarade de lutte, et non pas comme un objet de fantasme. À cet égard, Fabienne Lauret ne fait preuve d’aucun angélisme, et rend bien compte des violences de l’usine. Son témoignage trouve ainsi une résonance particulière à l’heure de la prise de conscience du caractère systémique des violences faites aux femmes.

Fabienne Lauret, Philippe Guillaume, Éléna Vieillard / La Boîte à Bulles

Si ce témoignage se veut fidèle et réaliste, les auteurs ont inséré des respirations dans le récit par l’intermédiaire d’un dialogue entre Fabienne Lauret et les moutons qui paissent à côté de l’usine de Renault-Flins. Fil rouge de l’album – et clin d’œil au Génie des alpages ? –, ce dialogue improbable fait avancer la narration. Le dessin en bichromie d’Éléna Vieillard, avec un trait proche du dessin de presse, repose sur une simplification des personnages et une reconstitution vraisemblable de l’espace de l’usine.

Témoignage sincère et éclairant sur une réalité pas si lointaine, Une féministe révolutionnaire à l’atelier revient sur les espoirs et les luttes de toute une génération.