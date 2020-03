Une histoire des banlieues françaises - la critique de l’essai

Notre avis : Erwan Ruty est l’auteur d’une histoire des banlieues françaises qui a le mérite de mettre de l’ordre dans nos idées, nos préjugés, nos représentations toutes faites ou nos stéréotypes. Les faits sont là. Médiatisées et abondamment chroniquées, commentées, éditorialisées, nos banlieues nationales sont objet de polémiques et de clivages qui divisent et fracturent l’opinion publique et la société françaises, depuis les années 70.

Les années de la Marche pour l’égalité (1981) Crédit Brahim Chanchadi / Association Interculturelle de production, de Diffusion et de Documentation Audiovisuelles

Des utopies sociales de l’époque d’Hubert Dubedout, maire de Grenoble qui voulait construire la ville du futur à l’emplacement des quartiers de la Villeneuve, à la menace d’un nouveau jihad en Occident aujourd’hui, c’est un demi-siècle de ratés, d’espoirs et de désillusions qui est retracé.

Déjà, au préalable, en connaissance, le directeur du Médialab93 à l’origine de l’essai s’interroge : « Qu’est-ce que la banlieue ? ». Par cette question, il file l’argumentation qui démontrera le bien-fondé de la solution de l’engagement écologique, cause commune planétaire et internationale porteuse de valeurs et de sens, pour une jeunesse toujours en périphérie de ce qui pourrait fonder une philosophie du vivre ensemble et du care à la française. Le lecteur ressent combien cette marge que l’on appelle banlieue n’est pas juste un phénomène extérieur à des territoires qui seraient la norme d’un illusoire french way of life urbain ou « douceur de vie » rurale.

La description des quartiers, traités sous l’angle médiatique, est répétitive et réductrice par son évocation de la violence, de la mise à l’index d’une certaine décrépitude du lien social, puisqu’il y est question des « classes dangereuses » (Louis Chevalier) de ces marginaux nihilistes et no future. Par cet ouvrage, Erwan Ruty, responsable associatif en banlieue, journaliste et rédacteur en chef de médias de proximité et de terrain depuis la fin des années 1990, relaie une autre image de la banlieue, en s’employant à mettre en perspective socialement, politiquement, culturellement et historiquement les phénomènes qui traversent ces territoires. Le « Je t’aime, moi non plus » qui caractérise la relation entre la République et les banlieues est revisité pour exprimer crûment la violence contenue, le rejet, la désillusion d’une promesse non tenue et la perte de confiance en ses idéaux, qui agissent au fondement de la cohésion nationale : « La France est une salope, mitraille le groupe de rap Tandem, j’la baiserai jusqu’à ce qu’elle m’aime. » Le rap, bande originale de cette culture urbaine, devient symptomatique de cette créativité qui fait les projets de société. Lieux d’expérimentation, d’innovation, de renouveau, à rebours d’une uniformisation de la mondialisation libérale, les banlieues réinventent la diversité, le multiculturalisme et la créolisation et ainsi construisent l’avenir. Au-delà de son travail d’historien, Erwan Ruty finit son essai par des propos prospectifs et proactifs convaincants et de bon sens, porteurs de lendemains meilleurs.