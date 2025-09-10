Une place pour Pierrot - Hélène Médigue - critique

Résumé : Pierrot, quarante-cinq ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place.

Critique : La réalisatrice Hélène Médigue est une véritable femme-orchestre. Actrice pour la télévision, le cinéma et le théâtre, elle produit et réalise en 2012 un premier court-métrage C’est pas de chance, quoi ! En 2018, elle se lance dans l’expérience du documentaire avec On a 20 ans pour juger le monde. Quand sonne l’heure de franchir le cap du premier long-métrage, son ami et producteur Christophe Rossignon lui suggère de s’emparer d’un sujet qu’elle connaît bien : l’autisme, ce trouble du comportement dont souffre son frère, qui, il y a quinze ans lui inspire un roman Entre deux vies, puis l’incite à créer en 2021 Les Maisons de Vincent, une association dont le but est d’offrir un lieu de vie adapté aux autistes, dans un cadre sain et rural.

Mais il n’est pas ici question de se pencher sur la simple observation du handicap. Entre délicatesse et humour, la réalisatrice se dirige vers une réflexion universelle sur les limites de nos sociétés à inclure ceux qui ne sont pas tout à fait dans la norme, les difficultés de ceux qui s’attellent à les prendre en charge et la solidarité qui s’organise pour que chacun puisse trouver sa place. Car si Pierrot (Grégory Gadebois) est certes en décalage social, il n’est pas le seul. Tous les personnages sont en quête d’équilibre. Camille (Marie Gillain) jongle entre son travail d’avocate et surtout les préjugés d’une hiérarchie (Nicolas Briançon) peu encline à comprendre sa décision, les états d’âme de sa fille adolescente et les relations contrastées avec son ex-mari (Vincent Elbaz). Elle va devoir, en plus, composer avec le comportement souvent déroutant de ce frère à qui elle a juré d’offrir une vie plus digne que ce que la médecine lui réservait.

Pourtant, Camille n’a rien d’une héroïne. Pétrie de contradictions, emmêlée dans ses multiples combats, elle ne parvient plus à laisser libre cours à sa vraie nature. C’est à travers une aventure collective aux accents d’amitié et de solidarité que Pierrot et Camille trouvent la sérénité. Le restaurant de Gino (Patrick Mille), convivial et chaleureux, constitue un havre de paix, idéal pour ces âmes perdues. Pivot central de cette généreuse tranche de vie, il rassemble autour de lui énergie et entraide pour former une famille assez solide afin d’affronter et de réparer les accrocs de la vie. Faisant fi de toute forme de noirceur, le récit se transforme en un authentique éloge de la fraternité.

Entre ombre et lumière, Marie Gillain trouve sans doute là l’un de ses plus beaux rôles. Sa capacité à établir le juste équilibre entre détermination et fragilité donne d’authentiques tonalités d’humanité à cette citoyenne investie, dont on suit avec joie l’heureuse évolution. Sa complicité avec Grégory Gadebois ne fait aucun doute. Car qui mieux que Grégory Gadebois pouvait incarner avec l’ampleur nécessaire ce grand enfant sans filtre perdu dans son monde ? Sa poésie, son regard doux, son jeu tout en retenue transmettent entre pudeur et gaieté les états d’âme de son personnage. Mais ce duo parfaitement assorti se nourrit aussi de la présence des petites mains qui apportent leur pierre ô combien précieuse à cet édifice d’harmonie. À coup sûr, cette famille choisie n’aurait pas la même vitalité sans la bienveillance d’Atmen Kelif, la spontanéité de Mathilde Labarthe, l’allant de Patrick Mille, la tendresse de Marianne Basler et François Vincentelli, l’ironie mordante de Vincent Elbaz. Enfin, les couleurs pastel de la côte d’Opale, du vert tendre des prairies au jaune ambré du sable, du bleu-gris de la mer aux tons beiges des falaises majestueuses achèvent d’installer cette comédie plus optimiste que dramatique dans une ambiance de sérénité, tandis que de loin en loin, Julien Clerc nous fredonne Ce n’est rien, confirmant ainsi que là où notre société est en panne, la force du lien et de la confiance peut encore faire des miracles.