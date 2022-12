Bellem - Jean-Claude Servais - La chronique BD

Résumé : Au coeur d’une forêt du XVIIIème siècle, le petit Bellem est un bâtard recueilli par son père, le marquis de Mauban, après avoir été abandonné par sa mère et par la forêt. Mais sa soif de liberté va avoir du mal à s’accommoder aux rigueurs de l’éducation...

Critique : Il est facile de parler de BD franco-belge pour introduire le nouvel album de Jean-Claude Servais, monument de la bande dessinée qui a retranscrit un des plus beaux châteaux belges pour servir de décor à la légende d’un jeune sorcier nommé Bellem vivant dans les Ardennes. Ce folklore emprunte aux récits arthuriens tout en lui privilégiant le lien avec la nature, la complicité du malin plutôt que l’attrait du Ciel et le Graal qui se dérobe. Ici, c’est l’histoire d’une enfance plus que d’un pacte avec le Diable que l’on a l’impression de découvrir, comme si Servais avait davantage voulu s’attarder sur Giono que sur Goethe, comme si le cadre devait être magnifié, et non pas seulement le développement des caractères, les péripéties de la vie et ses conséquences. De fait, l’impression de cycle est mise en valeur, reliée à tant d’éléments qu’elle donne le vertige. L’histoire des générations se confondent – les noms pouvent presque se substituer dans le récit – manière de montrer que les malédictions des ancêtres, comme dans l’Antiquité tragique, se perpétue autant que les bénédictions dans les marécages et les clairières des Ardennes.

Jean-Claude Servais – Dupuis

Outre le superbe château (de Reinhardstein, qu’une courte recherche peut vous apprendre) dépeint par le dessinateur, c’est une nature vive mais comme toujours mystérieuse qui se débat, décor aussi bien que personnage. Bellem s’y déplace avec une aisance sauvageonne, est galvanisée par elle, et les autres personnages semblent s’y heurter. Si l’on devine les sentiments de chacun, il est difficile de percer leur destinée, liée ou non à Bellem, central et solaire dans chaque case, chaque page. Peu d’érotisme mais une austérité de culte, donnant l’impression de voir un roman de Tournier prendre vie dans des planches quasi romantiques, accolant la pierre du Moyen-Age au chêne des druides.

Jean-Claude Servais – Dupuis

Vif et serein, Servais livre une légende méconnue sur un plateau mystérieux et empli par la nature, révélant comme à son habitude la forêt, le mysticisme et la liberté par des moyens adroits et superbes.