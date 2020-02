Where is Jimi Hendrix ? - la critique du film

Résumé : Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle vie à l’étranger. Mais quand le chien de son ex, surnommé Jimi Hendrix, lui échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, il doit mettre son projet de côté.

Notre avis : On avait presque oublié que la capitale de cette île touristique, Nicosie, à proximité de la Grèce, est en 2020 encore traversée par un mur difforme qui met dos à dos les Grecs chypriotes et les Chypriotes turcs. Marios Piperides qui réalise son premier long-métrage y va avec ses grands souliers pédagogiques, ne cessant de parsemer son récit du nom chypriote de la ville et sa traduction turque. Au milieu des deux, il y a un anti-héros, Yiannis, un musicien avorté qui s’apprête à partir en Hollande pour réussir, et le chien, Jimi, qui s’échappe des mains de son maître et, comble d’ironie, parvient à contourner la surveillance militaire et à passer le mur. Tout l’enjeu alors de ce film est centré sur l’impossible retour du chien sur sa terre d’appartenance, car le gouvernement chypriote, au nom des normes européennes, n’accepte en aucun cas des transferts de matières animales ou végétales entre les deux morceaux de la ville. On mesure déjà le ton de ce film qui s’amuse de l’absurdité d’une situation politique qui dure depuis quarante ans, sans qu’aucune solution durable n’ait pu être apportée par la communauté internationale.

Where is Jimi Hendrix ? est sans conteste, une comédie politique inclassable. Le récit prend racine autour de la figure de son héros qui cumule toutes les tares : il a été quitté par sa copine, ne paie pas son loyer, est criblé de dettes et surtout, il est destiné à ne jamais faire carrière dans la musique. On ne peut d’ailleurs pas s’empêcher de se demander si derrière ce personnage excentrique, le réalisateur n’a pas l’ambition de parler de toute une partie de la jeunesse chypriote, coincée dans l’étroitesse d’une île où il leur est difficile d’accéder à une forme d’émancipation sociale. Le chien, lui, ne se soucie pas de frontières, de territoires occupés, de débats politiques. Il court d’un espace à l’autre. Les choses se compliquent dès lors que les humains s’en mêlent. On découvre avec stupéfaction la difficulté pour les Turcs chypriotes de se trouver une identité nationale, la Turquie ayant décidé de façon totalement arbitraire en 1983 d’auto-déclarer la République turque de Chypre au nord du pays, au mépris des conventions internationales qui régissent ce type de décisions. Leurs habitants ne se sentent ni vraiment chypriotes, ni vraiment turques, encore moins européens. Là où nous pourrions avoir le jugement facile sur les territoires occupés en Palestine, force est de constater que les choses se jouent exactement de la même façon, s’agissant des terres ou des immeubles ravis aux uns pour donner aux autres, dans l’indifférence européenne.

Il y a beaucoup de cynisme dans ce film. En réalité, le terme de comédie ne suffit pas à caractériser le long-métrage. Il y a finalement autant de rires que de mélancolie dans ce récit loufoque, où il est question pour notre héros de parvenir à faire revenir clandestinement le chien égaré du côté chypriote turc. Le mur délabré, à peine gardé par les militaires ou l’ONU, censés apaiser les relations entre les deux communautés, est montré sous toutes ses coutures. Le réalisateur incite évidemment à la colère et à la révolte. Mais paradoxalement, il montre chez les habitants, à travers les différents personnages qui colorent le récit, une forme de résignation. Le grotesque de la situation politique est mis en scène dans l’absurdité de l’histoire elle-même, où un chien perdu de l’autre côté d’un mur n’a pas le droit de retrouver son propriétaire, au nom de règles totalement stupides.

Where is Jimi Hendrix ? bénéficie d’un joli rythme. Le cinéma chypriote est plutôt rare et l’entreprise de Marios Piperides mérite de s’y attarder. Certes, le long-métrage affiche parfois des maladresses dans la mise en scène, et la photographie n’est pas toujours très soignée. Mais voilà un film qui doit se laisser regarder au moins pour comprendre et appréhender le scandale politique qui se joue à quelques milliers de kilomètres de la France, sur une île des plus touristiques de la région. Les personnages sont attachants, autant qu’ils peuvent paraître débonnaires et décalés. Et l’on perçoit l’instrumentalisation qu’ils subissent quotidiennement, quand il s’agit de se fonder une identité culturelle et nationale, de se projeter dans la vie et de trouver un espace à soi.