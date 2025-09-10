Wilding : Retour à la nature sauvage - David Allen - critique

Résumé : L’histoire d’un jeune couple qui mise sur la nature pour assurer l’avenir de son domaine agricole défaillant, vieux de quatre cents ans. Le jeune couple lutte contre des traditions bien ancrées et ose remettre le destin de sa ferme entre les mains de la nature. Ils arrachent les clôtures, rendent la terre à l’état sauvage et confient son rétablissement à un mélange hétéroclite d’animaux apprivoisés et sauvages. C’est le début d’une grande expérience qui deviendra l’une des plus importantes expériences de ré-ensauvagement en Europe.

Critique : Curieusement, quand on pense aux grandes contrées de nature sauvage, l’Angleterre ne surgit pas immédiatement comme un exemple en la matière. Et pourtant, le documentaire de David Allen, en allant à la rencontre d’un couple de fermiers anglais, convaincus de la nécessité de mieux articuler leurs contraintes de travail et l’environnement naturel, on redécouvre la richesse du patrimoine sauvage britannique. Les images très bucoliques contribuent d’ailleurs à cette prise de conscience, révélant alors de splendides paysages où des animaux d’élevage vont trouver un espace de pleine liberté.

Wilding : Retour à la nature sauvage prend ses racines dans la dénonciation frontale de la culture intensive, aggravée par l’usage de pesticides en tout genre qui démolissent progressivement l’équilibre de la nature. Les deux agriculteurs apparaissent comme des idéalistes, d’autant qu’ils possèdent une propriété exceptionnelle, bordée de forêts tout aussi magnifiques. Sans doute loin des conditions de travail et d’habitation de la plupart des fermiers britanniques, mais peu importe. Ce documentaire, assez scolaire dans la forme, invite nos jeunes spectateurs à rêver un nouveau monde où les animaux trouvent des espaces de vie extrêmement enviables, emprunts de bientraitance et de délicatesse à l’égard de nos vieilles bêtes d’élevage.

Il y a quelque chose de très naïf dans ce doux spectacle d’animaux de ferme, élevés librement dans des espaces paysagers superbes. Le commentaire qui accompagne le récit accroît ce sentiment d’harmonie, fait penser à d’autres documentaires qui peuplent certaines plateformes télévisuelles. En tous cas, le film invite à penser le monde autrement qu’à travers le seul filtre de l’agriculture intensive et capitaliste. Le récit endosse les traits du conte de fées, comme un écho à la saga Harry Potter où l’émerveillement de la nature se substitue aux tours de magie du jeune sorcier.

Le film est joli, agréable à regarder, tant le réalisateur prend soin de la qualité des images. L’étalonnage joue un rôle important dans la couleur et la lumière qui semblent donner au documentaire un aspect universel et pictural. On est loin de la tradition réaliste du documentaire à la française avec des images brutes, politisées. Ici, on est moins dans la dénonciation que le conte écrit et tourné à la façon d’un Walt Disney. On songe aux nombreux documentaires animaliers anglo-saxons qui se plaisent à raconter la nature dans un langage féérique.

Wilding : Retour à la nature sauvage ne révolutionnera pas le septième art. Pourtant, il montre avec habilété qu’une une voie à des formes nouvelles d’élevage est possible, en accord avec la nature. La caméra dévoile toute une série d’animaux sauvages, très attachants, qui vont faire rugir de plaisir les enfants et leurs parents devant l’écran de cinéma.

Bambi est de retour au milieu des vaches et des cochons ! Autant d’opportunités pour les parents d’emmener leur progéniture au cinéma pendant les dimanches pluvieux d’automne. Bien sûr, le film n’échappe pas au ton moraliste, mais toujours est-il qu’il révèle que le retour à la nature n’est pas un vain projet.