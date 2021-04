Young Armenian Cinema / Jeune cinéma arménien - La critique du coffret DVD

Résumé : Tamara Stepanyan est l’une des figures principales de la nouvelle vague du cinéma arménien né sur les ruines de l’URSS. Ses films - documentaires et fictions - brossent un tableau de l’Arménie d’aujourd’hui : ses habitants, ses exilés, ses paysages, ses fantômes, ses blessures, ses espoirs, ses questions. Pleins d’une sensibilité aussi ardente que mélancolique, les films de Tamara Stepanyan ont obtenu une large reconnaissance critique, ainsi que de nombreux prix dans les festivals internationaux.

Critique : Tamara Stepanyan se cherche dans cette mémoire qu’elle collecte et qu’elle parvient à faire parler « face caméra ». L’esthétique de ses documentaires est minimaliste, sans fioritures, directe et transparente. La caméra est posée devant le paysage urbain, le vieillard, le couple, etc.

Les quatre films sont traversés par des trains et des paysages qui défilent. Ils expriment les survivances d’anciens temps espérés « éternels », autant que les obstacles qui se lèvent contre le désir et qui démantèlent familles et pays. A cet égard, l’Arménie d’aujourd’hui est présentée comme en proie aux doutes, interrogative sur son passé communiste et ce qu’il reste de ce rapport à Moscou ou à Leningrad. Les événements récents du Haut Karabagh démontrent combien les frontières de l’Arménie sont sujettes à discordes. Il n’en est pas encore question, mais déjà les liens de ce pays avec quelques autres pays de cette région du monde sont omniprésents. En premier lieu, la Russie…

D’un film à l’autre, les scènes de train se multiplient. A chaque fois, la signification peut différer, mais, globalement, la réalisatrice met en images le sentiment du voyageur qui se laisse porter, sans réussir à avoir prise sur cette mobilité. Sans doute exprime-t-elle ainsi le sentiment de la fillette éloignée de ses grands parents et de son environnement de la tendre enfance, et qui a besoin d’y retourner volontairement cette fois-ci.

Tamara Stepanyan collecte la parole de ceux qui ont l’habitude de rester silencieux et de taire les sujets dont on a pris l’habitude de ne pas parler. L’une des conséquences de cette manière de filmer, c’est la multiplication des silences gênés, des pudeurs embarrassées et la timide expression de tabous indicibles ou d’amnésie. Il est souvent question de la relation au grand voisin russe de l’époque soviétique, puis de l’après-Gorbatchev. Globalement, cette nouvelle vague arménienne dont Tamara Stepanyan est l’une des plus intéressantes figures raconte surtout quelque chose d’à la fois universel et intime.

Les conditions d’accueil se prêtent aux jeux d’actrices qui doivent déjouer les codes d’une administration sourcilleuse : ces circonstances introduisent une part de fiction réaliste dans le documentaire. Au fil de ce récit très sensible et personnel qui se tisse entre les films réunis, l’histoire d’une immigration hélas très ordinaire et de ses fantômes se raconte. Les enjeux de mémoire se conjuguent avec une forme de quête sur les raisons d’un exil traumatisant et de l’impérieuse nécessité d’un retour aux sources.