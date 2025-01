1629 ou l’effrayante histoire des naufragés du Jakarta T.2 – Xavier Dorison, Thimothée Montaigne – la chronique BD

Résumé : Alors qu’une mutinerie se prépare, le {Jakarta} heurte un récif des îles Abrolhos, au large de l’Australie. Le navire est condamné, et l’équipage – déjà passablement épuisé – est évacué sur des chaloupe, avec l’or de la Compagnie des Indes orientales. Le subrécargue (commandant du navire) Pelsaert part chercher de l’aide à Java avec quelques marins. La destinée des quelques 260 survivants est dès lors confiée à Jéronimus Cornélius, son second. Mais ce dernier a juré la perte du reste de l’équipage, dans le but de s’emparer de l’or de la Compagnie. Dès lors, Cornélius monte les hommes les uns contre les autres, et les survivants vivent un véritable enfer…

Critique : Après le naufrage, le jeu de massacre : on pourrait résumer ainsi ce second volume de 1629, qui s’inspire d’un événement historique bien réel, les auteurs signalant d’ailleurs que leur récit édulcore sans doute la vérité. Dans cette hypothèse, on n’ose imaginer ce que les réels survivants ont vécu, tant la vie sur « l’île rouge » – c’est le titre de ce deuxième volume – se transforme en cauchemar. En effet, Jéronimus Cornélius a toute latitude pour mettre son plan à exécution, et donner libre cours à son esprit pervers. Son plan ? Massacrer la majeure partie de l’équipage, ne garder avec lui que quelques fidèles, et enfin attaquer le navire de secours pour partir avec l’or stocké sur l’île. Personnage diabolique, il manipule pour monter les uns contre les autres et joue sur les privations. Seule épine dans son pied : Lucrétia, cette aristocrate douée d’un sens certain de l’initiative et qui mène la résistance, avec le gabier Hayes.

© Xavier Dorison, Thimothée Montaigne / Glénat

Ce deuxième volume prend la forme d’un thriller sanglant, où s’exprime la face la plus sombre de l’humanité et ses plus bas instincts. Le lecteur s’interroge : comment des hommes peuvent en arriver à un tel niveau de sauvagerie ? Est-ce uniquement par appât du gain ou est-ce l’expression d’une nature plus profonde ? C’est à cette question, qui n’appelle bien sûr pas de réponse définitive, que nous renvoient les auteurs.

Une fois de plus, Thimothée Montaigne nous ravit avec ses planches particulièrement travaillées. Après avoir dessiné avec une précision d’orfèvre le Jakarta dans le premier volume, le dessinateur nous gratifie d’une ambiance de huis clos sous le soleil dardant de ces îles désertes. Si le décor apparaît paradisiaque, le dessinateur nous renvoie toujours vers la précarité des rescapés, avec leurs vêtements en lambeaux et leurs tentes de fortunes. Seul Cornélius dispose d’un repaire digne de ce nom, fait avec une partie de la coque du Jakarta, et qui constitue pour Thimothée Montaigne l’occasion de le représenter à la manière d’un roi sur son trône lors de plusieurs scènes particulièrement graphiques.

© Xavier Dorison, Thimothée Montaigne / Glénat

Ce second du diptyque 1629 s’avère du même acabit que le premier tome : graphiquement magnifique et haletant dans son scénario. Un must have de la fiction historique.