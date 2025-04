Brice de Nice - James Huth - critique

Résumé : Brice de Nice, ado attardé cynique et stupide de trente ans, est le fils d’un milliardaire peu scrupuleux. Surfer sur une mer plate, lézarder sur les terrasses des cafés et organiser des fêtes spectaculaires : tels sont ses passe-temps favoris. Jusqu’au jour où papa se retrouve au trou. Brice perd alors tous ses privilèges et se voit contraint de trouver un travail. Mais la réinsertion du surfeur méditerranéen ne va pas être des plus aisées.

Critique : Plouf, plouf. Jetez une pierre bien lourde à la mer, et vous verrez, elle coule. Maintenant essayez de faire la même chose avec Brice de Nice (à prononcer à l’anglaise, "Braice de naice"), le héros surfeur de ce film éponyme, et vous verrez que, malheureusement, il flotte ! Au grand désespoir du spectateur qui le verrait bien faire le grand plongeon. Un aller direct sans retour pour le fond de mer. On le verrait bien noyé dans sa bêtise, Brice. Avec ses répliques cassantes qui sentent bon le concept marketing destinées aux cours de récréation, il fait pitié ! Pas un brin de scénario dans cette comédie clinquante au montage parfois épileptique, qui se contente d’enchaîner les gags, pas très drôles, et carrément ridicules, qui frisent la névrose et la boulimie. Un exemple ? La scène du délit de faciès, où Brice, serveur dans un grand restaurant, s’acharne sur le fils d’un client qui a un bec de lièvre. Un grand moment de n’importe quoi qui se veut méchant, mais qui, au final, sombre dans le pathétique absolu.

Cette suite de sketchs est tout juste bonne pour être diffusés cinq minutes avant le Vingt heures sur France 2. Mais, de toute façon ce créneau est déjà occupé. Et devinez par qui... Jean Dujardin, encore lui, eh oui. Quant au metteur en scène, James Huth, il a l’air d’y croire. Il nous jette de multiples effets visuels aux yeux, un peu comme dans son premier film, le pourtant très sympathique Serial Lover, pour relever la sauce et tenter de remplir un script inexistant. Mais le strass n’aveugle pas le spectateur qui ne peut que se lamenter en voyant à quoi en est réduite aujourd’hui Élodie Bouchez. Elle ne fait ici que de la figuration, croisant à peine la route du héros de Nice. C’est pour dire ! Pour ceux qui ont encore des doutes, regardez l’affiche crétine du film. Si le look niais de Brice vous fait marrer, foncez. Les autres abstenez-vous, et éventuellement repassez-vous Point Break, le film référence du surfeur qui ne savait pas surfer. Au moins, lui, en son temps, il avait su nous divertir.